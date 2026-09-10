









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。10日、プロ志望届の提出者が公示され、花咲徳栄の黒川凌大投手が志望届を提出した。







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黒川は最速148キロのストレートを武器とするプロ注目の右腕。182センチ、86キロのがっしりとした体格から力強い直球を投げ込み、切れ味鋭い変化球も操る。下級生時から主戦格として経験を積み、最終学年では名門・花咲徳栄のエースを担った。



今春のセンバツでは東洋大姫路との初戦で9回9安打2失点の完投勝利を挙げると、その後も好投を続け、3試合で計19回1/3を投げて防御率0.47を記録。チームの23年ぶりとなるセンバツ8強入りに大きく貢献した。



今夏の埼玉大会でもエースとしてチームをけん引。準決勝の昌平戦では左足に打球を受けるアクシデントに見舞われながら、143球を投げて9回7安打3失点で完投勝利。



続く浦和学院との決勝でも123球を投げ抜き、7-3での勝利に貢献して、花咲徳栄を2年ぶり9度目となる夏の甲子園へ導いた。



迎えた甲子園では仙台育英との初戦に先発。初回に自己最速にあと1キロと迫る147キロを計測すると、3者連続三振を奪う立ち上がりを披露した。



その後も強力打線を相手に粘りの投球を続け、8回135球、8安打1失点（自責0）、8奪三振と好投。しかし、打線の援護に恵まれず、チームは0-1で敗れた。



春夏の甲子園でエースとして存在感を示した最速148キロ右腕が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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