







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ワシントン・ナショナルズと戦い7-5で勝利した。この試合ではエドガルド・エンリケス投手が9回を締めて今季2セーブ目を挙げているが、米メディア『ヘビー』はチーム内外で評価が高まっていると伝えている。



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今季のエンリケスは日本時間10日終了時点で、59登板、4勝1敗10ホールド2セーブ、防御率2.62といった数字をマーク。昨季までのメジャー2年間で記録した登板数（25登板）を既に倍以上上回っている。



同メディアは「エンリケスは素晴らしいシーズンを送っており、タリック・スクーバルのような投手たちもその存在に本格的に注目し始めている。自分の先発登板後にリリーフとして登場し、103マイルの速球を次々と投げ込む投手を見れば、感心せずにはいられないだろう。ヘンリケスにとって、それはほとんど日常的なことだ」と言及。



続けて、「火曜日の登板後、スクーバルはメディアの取材に応じ、ブレイクを果たしているエンリケスについて初めて口を開いた」としつつ、「とんでもない球を投げているよ……。体も大きいし、まさに怪物だ。自分が投げた後に彼が出てくると、この試合は勝てるという強い安心感がある。僕がここで初めて登板した試合では彼が6回に出てきたんだけど、それを見て『うわ、6回からこんな投手を出せるのか』って思ったよ」というスクーバルのコメントを伝えている。











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