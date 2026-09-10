MLBのレギュラーシーズンも残り約2週間半となり、各地区の優勝争い、ワイルドカード争いはいよいよ佳境を迎えている。そして今季はポストシーズン（PS）で日本人選手が存在感を示す秋となるかもしれない。大谷翔平、山本由伸、村上宗隆らはPS出場が有力で、さらに複数の日本人選手にも可能性が残されている。そこで、今季は何人の日本人選手が実際にPSの舞台に立ちそうかを探ってみた。（文：八木遊）

[caption id="attachment_288257" align="aligncenter" width="1200"] 投手・大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

わずか4年前の2022年、PSに出場した日本人選手はダルビッシュ有ただ1人だった。21年も沢村拓一の1人だったが、23年は2人、24年は5人と増え、25年には08年に並ぶ過去最多の7人に達した。

なお、人数はPS進出球団への所属ではなく、実際にPSの試合へ出場した選手で数える。

日本時間9月10日終了時点で、大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、今永昇太、村上宗隆の5人は有力とみていいだろう。ドジャースは地区首位、カブスはワイルドカード圏、ホワイトソックスもア・リーグ中地区首位にいる。

右手中指のマメで負傷者リスト入りしている佐々木朗希も、来週の復帰が視野に入っている。順調に戻れば6人目となり、ここまでは比較的見通しを立てやすい。

この6人がそろって出場した場合、最多タイ、さらに新記録への鍵を握るのが松井裕樹と岡本和真だろう。

パドレスはナ・リーグのワイルドカード当落線上。ブルージェイズも8月下旬からワイルドカード争いに食い込み、ア・リーグ最後の枠まで1ゲーム差につけている。

松井は今季46試合に登板して防御率2.05。パドレスが勝ち残れば有力だが、昨季は61試合に登板しながらワイルドカードシリーズの26人枠から外れた。チームのPS進出と本人の出場は、同じではない。

それでも6人に松井か岡本のどちらかが加われば、08、25年に並ぶ7人。2人ともPSに出場すれば、史上初の8人に届く。最多タイまでは十分あり得るが、更新となれば一段ハードルが上がる。

別ルートの筆頭は今井達也だ。アストロズはア・リーグ西地区首位を争う一方、今井は7月末からブルペンへ配置転換された。

現地9月9日（日本時間10日）のフィリーズ戦では8日ぶりの登板で2回無失点と結果を残しており、残り試合でPSの26人枠に食い込めるかが焦点となるだろう。

吉田正尚はさらに条件が厳しい。レッドソックスはワイルドカード圏にいるが、本人は左太もも裏の筋損傷で離脱中。現地9日更新の球団公式情報では復帰は来季に持ち越される可能性もある。

ホワイトソックス傘下3Aの西田陸浮もPS出場資格は持つが、再昇格と26人枠入りが必要になる。千賀滉大のメッツも数字上の可能性こそ残すものの、ワイルドカード圏まで10ゲーム差。

一方、菊池雄星のエンゼルスと菅野智之のロッキーズはすでにPS争いから脱落し、ダルビッシュは今季全休となっている。

4年前のPSで、日本人選手はただ1人だった。今季は最多タイの7人が十分射程に入り、新記録の8人も夢物語ではない。並ぶのか、超えるのか。残り約2週間半でその答えが少しずつ見えてくる。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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