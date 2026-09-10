









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。10日、プロ志望届の提出者が公示され、日南学園の田中皐晴外野手が志望届を提出した。







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田中は投打二刀流で注目を集めてきたプロ注目の左打者。183センチ、87キロの恵まれた体格を誇り、投げては最速144キロのストレート、打っては高校通算13本塁打を記録するなど、高い身体能力を武器とする。



今夏は宮崎大会を勝ち抜き、日南学園を8年ぶり10度目となる甲子園出場へと導いた。打者として大会を通じて高い打撃力を発揮し、聖地でもその勢いは止まらなかった。



明徳義塾との初戦では「3番・投手」で先発出場。初回に右翼への三塁打を放つと、その後も右前打を記録し、3打数2安打1四球と活躍。投手としても先発マウンドに上がり、チームの勝利に貢献した。



続く横浜との2回戦では「3番・右翼」で先発。優勝候補を相手に右前打、右翼への二塁打を放ち、3打数2安打を記録した。



チームは1-10で敗れたものの、田中は甲子園2試合で6打数4安打、打率.667をマーク。宮崎大会と甲子園を合わせても25打数14安打、打率.560と圧巻の成績を残した。



投手としても最速144キロを誇る二刀流だが、高校卒業後は野手一本でプロ入りを目指す意向を明言。甲子園ではプロのスカウトから今大会屈指の打者として高い評価を受けるなど、その打撃力で存在感を示した。



プロ志望を正式に表明した左の強打者が、今秋のドラフト会議でどの球団から指名を受けるのか注目が集まる。















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