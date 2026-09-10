







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手は、9日（日本時間10日）に行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦にリリーフ登板し、2回を1安打無失点3奪三振3四球にまとめたが、チームは7-11で敗れたと、米メディア『クロウフィッシュ・ボックス』が報じている。

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アストロズは先に4点を先制しながら、その後フィリーズに逆転を許す乱打戦となった。



3回にはトレイ・ターナー内野手の出塁とブライス・ハーパー外野手の2点適時打で追いつかれると、6回には主砲カイル・シュワーバー外野手に満塁本塁打を浴び、試合の流れを完全に失う。



先発のハンター・ブラウン投手が5回を投げた後、6回に登板したブライアン・キング投手は4人の打者に対して奪三振ゼロと制球に苦しんだ。



後を継いだA.J.ブルーボー投手も制球が定まらず、「満塁の悪夢を引き継いだ」状態で押し出しの四球を与えると、そこへシュワーバーの一撃を許している。



そんな乱調のブルペン陣の中、7回から登板した今井は先頭打者に連続四球を与える苦しい立ち上がりを見せたものの、後続を断って無失点で切り抜けた。











8回も走者を背負う場面がありながら、「無傷で切り抜けた」という粘りの投球を披露し、傷口をこれ以上広げなかった。



今井は7月に一度先発ローテーションを外れて以降、リリーフとして起用されているが、上位打線を迎える終盤の苦しい場面を任される機会が増えている。



試合はアストロズが7-11で敗れ、フィリーズ先発のクリストファー・サンチェス投手が6回10安打6失点ながら今季17勝目（5敗）を挙げた。



敗戦投手となったキングは今季2勝5敗となり、今井はこの日3奪三振を記録し、シーズン防御率は5.20となっている。



それでも同メディアは、崩壊したブルペン陣の中で今井が見せた粘りを、プレーオフ争いを続けるアストロズにとって数少ない収穫だったと評価した。



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