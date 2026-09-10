「重要な場面で動揺しない」菅野智之、満塁弾浴びるも6回力投！　監督は厚…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、9日（日本時間10日）に行われたニューヨーク・ヤンキース戦に先発登板し、6回を投げて4安打5失点（自責点5）5奪三振3四球の内容で敗戦投手となり、今季の成績を12勝9敗とした。チームも1-6で敗れたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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試合が動いたのは3回だった。



ヤンキース先頭のアーロン・ジャッジ外野手に安打を許すと、続くルイス・ガルシア内野手の二塁打で走者を進められた。



さらに菅野がスペンサー・ジョーンズ外野手を四球で歩かせて満塁とすると、後続のジョージ・ロンバルドJr.内野手にスライダーを捉えられ、グランドスラムを浴びている。



試合後、菅野はこの一球について「（スライダーは）試合前のミーティングで話し合った通りの軌道にはなりませんでした」と振り返った。



それでも指揮官の評価は揺るがない。



ロッキーズを率いるウォーレン・シェイファー監督は菅野について「彼はベテランとしての存在感があり、マウンド上では何があっても動揺しない」と評し、続けて「彼は自分の役割を理解している。



試合プランニングも、その他すべてを熟知している。



重要な場面でも動揺しない。自信と自己肯定感がある。



彼は失点を最小限に抑える方法を知っているんだ」と信頼を寄せた。











3回の一撃を除く5イニングは走者を最小限に抑え、最後は9者連続で打ち取るなど立て直しを見せている。



一方、ヤンキース先発のウィル・ウォーレン投手は6回を4安打1失点8奪三振2四球にまとめ、今季10勝目（6敗）を挙げた。



ロッキーズ打線は好機を生かせず、1点に終わっている。



今季チームは55勝89敗と苦しいシーズンを送っているが、菅野は先発陣の中で安定した投球を続けており、再建中の球団にとって数少ない明るい材料となっている。



1本の満塁本塁打が明暗を分けた一戦となったが、菅野の踏ん張りは崩れていない。



同メディアは、ベテランらしい存在感が今後もチームを支える鍵になるとの見方を示した。



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