







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、15日間の負傷者リスト（IL）入りとなることが明らかになった。デーブ・ロバーツ監督は、大谷がファンの期待を強く意識していることを明かしつつ、自身の判断で欠場させたことについて謝罪した。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスリジャニー・チャクラボーティ記者が報じている。



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大谷は首と右上腕二頭筋に違和感を抱えており、球団は症状の悪化を避けるため休養を与えていた。4試合連続の欠場を経て一度はスタメン復帰を果たしたものの、同試合で再び右腕に違和感を訴えて以降は欠場が続き、最終的にIL入りが決まった。



ロバーツ監督は、大谷自身がファンの期待を理解していると説明した。遠方から観戦に訪れる人がいるからこそ、大谷は毎日試合に出たいという強い気持ちを持っているという。



それでも、健康面を優先して欠場させる判断は監督が下さなければならない。ファンを失望させることになっても、大谷を守るためには必要な決断だとの考えを示した。



チームにとってもファンにとっても厳しい決断であり、ロバーツ監督は「時には私がそうした決断を下さなければならないこともあり、ファンからは怒鳴られることもある。申し訳ない。ファンの皆さん全員に謝りたい」と言及した。



二刀流のスーパースターを一目見ようと、ドジャースタジアムには国内外からファンが押し寄せている。その期待に応えられない悔しさは大谷自身が最も感じているだろう。今は15日間の休養に専念し、ポストシーズンの大舞台で再び相手を圧倒する姿を見せてくれることを期待したい。











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