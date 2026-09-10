







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、故障により戦列を離れている選手がいる。現在の状況は個々人によって様々だが、エドウィン・ディアス投手と佐々木朗希投手については同タイミングで復帰できるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ディアスは首の炎症により8月中旬から、佐々木は右手中指のマメにより同月下旬にそれぞれ負傷者リスト（IL）入り。日本時間9月9日時点では、ディアスはリハビリ登板1回、佐々木はブルペン投球を2回こなしている状況だ。



同メディアは「ディアスと佐々木はILからの復帰へ向け順調に回復しており、投手陣の強化が間もなく実現する可能性がある。ジアスレチックのケイティ・ウー記者は、両投手の復帰時期の見通しについて『ディアスは水曜日から連投を行う予定だ。問題なく終えられれば、早ければ日曜日のマイアミ・マーリンズ戦でドジャースに復帰する可能性がある。佐々木も次の遠征中にチームへ復帰する可能性がある』と綴っている」と言及。



続けて、「デーブ・ロバーツ監督はディアスのリハビリ登板について、内容は良かったと評価したものの、復帰までにはさらに調整が必要だとの考えを示している。今後予定されている連投が、復帰前の最後の確認となる。一方、佐々木は8月26日の試合で途中降板後に15日間のILに入ったが、マイアミ遠征がスタートする金曜日から復帰可能となる」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】