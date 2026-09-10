エルティーアールは10月1日より順次、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』にも登場する「喫茶二道」をイメージした喫茶店「チェンソーマン喫茶」を、東京・愛知・大阪にて期間限定でオープンする。

「チェンソーマン喫茶」は、藤本タツキ氏原作の話題作『チェンソーマン』および劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場する、レゼがアルバイトしている「喫茶二道」をイメージした喫茶店。

デンジとレゼが電話ボックスで出会ったシーンを表現したサンドイッチ、夜の学校のプールでのシーンをイメージしたパフェ、デンジが花束を持ち、レゼを「喫茶二道」で待つシーンをイメージしたケーキなど、工夫をこらしたフォトジェニックなメニューが多数登場。また、描きおろしイラストがモチーフのカフェオリジナルグッズや特典なども用意されている。

開催場所および開催期間は、「東京/新宿」(BOX cafe&space ルミネエスト新宿1号店)および「愛知/名古屋」(グローバルゲート名古屋2号店)が10月1日～11月8日、「大阪/梅田」(BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店)では10月8日～11月8日となっている。

なお、9月8日より同カフェサイトにて事前予約がスタートしている。予約金は、事前予約特典の「ポストカード2枚セット(全1種)」が付いて660円。

フードメニュー(一例)

■サンドイッチ～一輪の花～(1,890円)

デンジとレゼが電話ボックスで出会ったシーンを表現したメニュー。赤と白の2種のサンドイッチでガーベラをイメージしている。

■喫茶二道のチャーハン(1,190円)

喫茶二道の炒飯を表現したメニュー。喫茶店にあるようなハムやグリンピースなどの入った炒飯。

■サルシッチャとチーズのパスタ～海岸の足跡～(1,890円)

海辺でのラストシーンを表現したメニュー。サルシッチャソーセージのパスタとチーズで海辺の情景をイメージしている。

デザート(一例)

■ブルーパフェ〜夜のプール〜(1,690円)

夜の学校のプールでのシーンを表現したメニュー。青いゼリーやナタデココ、ラムネシャーベットなどの入った、透明感のあるパフェ。

■花束ケーキ(1,690円)

デンジがレゼを喫茶二道で待つシーンを表現したメニュー。後ろ手に持った花束をイメージしたグラスショートケーキ。

■夏祭りデザートプレート〜打ち上げ花火〜(1,690円)

夏祭りの夜のシーンを表現したメニュー。フルーツを散りばめたミルク風味のかき氷に、りんご飴をイメージしたヨーグルトムースと綿あめをトッピング。綿あめを溶かしながら召し上がれ。

このほか、 マンゴー&パッションフルーツのシャーベットのポチタがのったミニパフェ「ポチタパフェ」(1,290円)や、紫色のプリンや黒いバニラアイス、白ぶどうなどでレゼをイメージした「レゼのチョーカープリン」(1,290円)などがラインアップされている。

オリジナルドリンク

■喫茶二道のコーヒー(990円)

喫茶二道のマスターのコーヒーをイメージしたメニュー。自身でハンドドリップして楽しむスタイル。

■フラワーアップルティー(1,090円)

レゼをイメージしたホットフラワーアップルティー。カップに入ったりんごのお花にポットの紅茶をそっと注いで召し上がれ。

■魅惑のメロンソーダ(1,090円)

喫茶店定番メニューのメロンソーダをレゼカラーにアレンジしたフロートドリンク。

なお、カフェでドリンクメニューを注文すると、特典として「オリジナル紙コースター(全6種)」がランダムで1枚もらえる。

オリジナルグッズ(一例)

■缶バッジ(ランダム6種) …605円



■アクリルキーホルダー(ランダム6種) …770円



■アクリルスタンド(デンジ)(レゼ) …各1,430円



■グラス(ポチタ) …1,980円



■キャンバスアート …3,080円



このほか、「ステッカー(ランダム6種)」(550円)、「サテン巾着」(1,760円)、「クリアファイル」(550円)、「白雲石コースター(デンジ)」(1,430円)、「白雲石コースター(レゼ)」(1,430円)などがラインアップされている。

※画像はイメージ。

(C)2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ/集英社