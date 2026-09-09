Novel Core、初のライブアルバムリリース決定、豊洲PIT公演の全26曲収録

Novel Coreが、自身初となるライブ音源配信アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 （Live at 豊洲PIT 2026.6.26）』を、2026年9月16日（水）にリリースすることを発表した。
本作は、2026年4月より全国6都市7公演を巡ったツアー『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026』のファイナル公演として、6月26日（金）に東京・豊洲PITで開催されたライブより全26曲を収録。ロック、ヒップホップをはじめとする多彩なジャンルを横断するNovel Coreの音楽性と、ハウスバンド・THE WILL RABBITSによる熱量あふれる演奏、そしてOUTER（Novel Coreファンダムの呼称）のシンガロングや歓声が混ざり合い、会場全体で作り上げたミクスチャーなライブの熱狂を余すことなく詰め込んだ一作となっている。
なお、Novel Coreの公式YouTubeでは、本公演より「ビリビリ -Remix- feat. JUBEE」、「Mountain Top」（アニメ『刃牙道』第1クールエンディングテーマ）、「あやとりコンテニュー」のライブ映像3本を公開中。
＜リリース情報＞
Novel Core
New Album『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 （Live at 豊洲PIT 2026.6.26）』
2026年9月16日（水）リリース
https://ffm.to/perfectlydefectivetour2026final
=収録曲=
1. Overture for PERFECTLY DEFECTiVE
2. DiRTY NASTY
3. ビリビリ -Remix- feat. JESSE （RIZE / The BONEZ）, JUBEE
4. No Way Back
5. SHIKATO!!!
6. SKILL TEST
7. RULERS
8. Mountain Top
9. Wake Up! TOKYO
10. あやとりコンテニュー
11. C.O.R.E
12. A GREAT FOOL
13. HAPPY 365
14. HAPPY TEARS
15. 僕の大切な映画
16. I Think I Guess
17. DOG -freestyle-
18. お金が足りない
19. EVER EVER GREEN
20. カミサマキドリ
21. HANERO!!!
22. HERO
23. Green Light
24. FRiENDS
25. THANKS, ALL MY TEARS
26. 名前
＜ツアー情報＞
BLACK TiE TOUR 2026
2026年10月15日（木） 東京 ※2MAN SHOW WITH muque
会場：渋谷 WWW X （OPEN 18:00 / START 19:00）
2026年10月16日（金） 東京
会場：渋谷 WWW X （OPEN 18:00 / START 19:00）
2026年10月18日（日） 広島
会場：広島 CLUB QUATTRO （OPEN 16:00 / START 17:00）
2026年10月23日（金） 長野
会場：長野 CLUB JUNK BOX （OPEN 18:00 / START 19:00）
2026年10月24日（土） 岐阜
会場：岐阜 club-G （OPEN 18:00 / START 19:00）
2026年11月4日（水） 大阪
会場：梅田 CLUB QUATTRO （OPEN 18:00 / START 19:00）
2026年11月22日（日） 東京
会場：渋谷 clubasia （DAY - U-25 / NIGHT - O-26）
（U-25 - OPEN 14:30 / START 15:00）
（O-26 - OPEN 18:00 / START 18:30）
Official Website：https://novelcore.jp/