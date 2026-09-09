Novel Core、初のライブアルバムリリース決定、豊洲PIT公演の全26曲収録

Novel Coreが、自身初となるライブ音源配信アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 （Live at 豊洲PIT 2026.6.26）』を、2026年9月16日（水）にリリースすることを発表した。

本作は、2026年4月より全国6都市7公演を巡ったツアー『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026』のファイナル公演として、6月26日（金）に東京・豊洲PITで開催されたライブより全26曲を収録。ロック、ヒップホップをはじめとする多彩なジャンルを横断するNovel Coreの音楽性と、ハウスバンド・THE WILL RABBITSによる熱量あふれる演奏、そしてOUTER（Novel Coreファンダムの呼称）のシンガロングや歓声が混ざり合い、会場全体で作り上げたミクスチャーなライブの熱狂を余すことなく詰め込んだ一作となっている。

なお、Novel Coreの公式YouTubeでは、本公演より「ビリビリ -Remix- feat. JUBEE」、「Mountain Top」（アニメ『刃牙道』第1クールエンディングテーマ）、「あやとりコンテニュー」のライブ映像3本を公開中。

＜リリース情報＞

Novel Core

New Album『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 （Live at 豊洲PIT 2026.6.26）』

2026年9月16日（水）リリース

https://ffm.to/perfectlydefectivetour2026final

=収録曲=

1. Overture for PERFECTLY DEFECTiVE

2. DiRTY NASTY

3. ビリビリ -Remix- feat. JESSE （RIZE / The BONEZ）, JUBEE

4. No Way Back

5. SHIKATO!!!

6. SKILL TEST

7. RULERS

8. Mountain Top

9. Wake Up! TOKYO

10. あやとりコンテニュー

11. C.O.R.E

12. A GREAT FOOL

13. HAPPY 365

14. HAPPY TEARS

15. 僕の大切な映画

16. I Think I Guess

17. DOG -freestyle-

18. お金が足りない

19. EVER EVER GREEN

20. カミサマキドリ

21. HANERO!!!

22. HERO

23. Green Light

24. FRiENDS

25. THANKS, ALL MY TEARS

26. 名前

＜ツアー情報＞

BLACK TiE TOUR 2026

2026年10月15日（木） 東京 ※2MAN SHOW WITH muque

会場：渋谷 WWW X （OPEN 18:00 / START 19:00）

2026年10月16日（金） 東京

会場：渋谷 WWW X （OPEN 18:00 / START 19:00）

2026年10月18日（日） 広島

会場：広島 CLUB QUATTRO （OPEN 16:00 / START 17:00）

2026年10月23日（金） 長野

会場：長野 CLUB JUNK BOX （OPEN 18:00 / START 19:00）

2026年10月24日（土） 岐阜

会場：岐阜 club-G （OPEN 18:00 / START 19:00）

2026年11月4日（水） 大阪

会場：梅田 CLUB QUATTRO （OPEN 18:00 / START 19:00）

2026年11月22日（日） 東京

会場：渋谷 clubasia （DAY - U-25 / NIGHT - O-26）

（U-25 - OPEN 14:30 / START 15:00）

（O-26 - OPEN 18:00 / START 18:30）

Official Website：https://novelcore.jp/