BANVOXが新曲「BREATH」リリース決定、Jordan Morrisと再タッグ

世界を舞台に活躍する音楽プロデューサーBANVOXが、新曲「BREATH」を2026年9月11日（金）にリリースすることが決定した。

本作はBANVOXのトレードマークとも言える印象的なボーカルチョップに、エモーショナルなボーカルを重ねた、爽快感と切なさが同居する新感覚EDM。繊細なメロディと躍動感あふれるドロップが鮮やかなコントラストを描き、クラブフロアを超えて日常のワンシーンをも特別に彩るトラックに仕上がっている。

ボーカルにはD-Block EuropeやDappyとの共演でも知られ、BANVOXのデビューアルバムのタイトル曲「Dont Wanna Be」を歌い上げたイギリスのシンガー・Jordan Morrisが参加。再びタッグを組む今回は、互いの持ち味をさらに洗練させたアプローチで、ジャンルを超越したワールドクラスのサウンドを提示する。

なお、本リリースに合わせて、Instagram LIVEの実施も予定。BANVOX自身の言葉で「BREATH」について解説する機会となる。

＜リリース情報＞

BANVOX

「BREATH」

2026年9月11日（金）リリース

https://lnk.to/banvox_breath

Official Website：https://nighthike.net/

X：https://x.com/night_hike_info