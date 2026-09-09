「3人揃うのは史上初」村上宗隆、新人トリオが今季30本塁打！？　前代未聞…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、今季すでにシーズン30号本塁打を記録しているが、8日（日本時間9日）に行われたアスレチックス戦でトロント・ブルージェイズの岡本和真内野手が自身の30号を放ったことで、MLB史上初めて新人3人が同一シーズンに30本塁打へ到達するという珍記録が完成したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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岡本はすでに球団の新人本塁打記録を保持しており、これでブルージェイズ史上初めて新人でシーズン30本塁打に到達した選手となった。



同メディアは2026年のルーキー世代について「近代野球で見たことがないほど強烈な第一印象を残している」と評し、



岡本がシンシナティ・レッズのサル・スチュワート内野手、そしてホワイトソックスの村上に続く3人目の到達者になったと伝えている。











2026年シーズン以前は同一シーズンに30本塁打を記録した新人のペアは合計10組存在し、直近では2021年のアドリス・ガルシア（31本）とライアン・マウントキャッスル（33本）の例がある。



それでも3人が同時に到達した例はなく、同メディアは「3人揃うのは史上初」と伝えている。



さらに、同メディアは4人目の到達について「可能性は低いが、絶対にない話ではない」と評しており、カーター・ジェンセン捕手が22本塁打、残り16試合で8本という条件を挙げている。



村上、岡本、スチュワートが築いた史上初のトリオ記録が今後も単独の金字塔として残るのか、残り試合の行方が注目される。



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