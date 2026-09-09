







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、ワシントン・ナショナルズと戦い6-3で勝利した。この試合ではテオスカー・ヘルナンデス外野手が貴重な3ラン本塁打を放って勝利に貢献したが、本人は不振脱却に自信を深めているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同戦のテオスカーは2-1とドジャース1点リードの6回裏1死一、二塁で、相手投手が投じた2球目のチェンジアップを強振。打球は左翼ポールそばにあるブルペンへ飛び込む13号3ラン本塁打となった。



同メディアは「ドジャースは最終的に、9月1日のアクティブロースター拡大に合わせて外野プロスペクトを昇格させないことを決めたが、テオスカーはその信頼に十分すぎるほど応えている。同月の7試合全てにスタメン出場し、打球速度100マイル以上のインプレー打球を14本記録している。そのうち5本は、打球速度110マイル以上を記録している」と言及。



続けて、「具体的にどのような調整を行ったのかと聞かれた彼は、より良い打撃姿勢を取れるようになったことで球を見極めやすくなり、その結果として強い打球を打てるようになったと語った」としつつ、「メカニクスとスイングを修正した。今は以前より良い打席を送れていて、望む結果を出せるようになったので自信もついている。それにチームも勝っている。何をするにも自信が鍵だと思う」という本人のコメントを伝えている。











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