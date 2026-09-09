「今季最悪級の敗戦」岡本和真、3試合連続の31号ならず！？　打線沈黙。好…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する30歳の岡本和真内野手は、9日（日本時間10日）に行われたアスレチックス戦に三塁手として出場したが、4打数無安打3三振に終わっている。チームは0-2で完封負けを喫したと、米メディア『ブルージェイズ・ネイション』が報じた。

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両チームとも先発を立てないブルペンデーとなる中、ブルージェイズは初回をブレイドン・フィッシャー投手が三者凡退に抑えた。



だが2回から登板したマイケル・ローレンゼン投手が3回にヘンリー・ボルティ外野手へ今シリーズ2本目の本塁打を許し、先制点を献上。



さらに、4回には単打2本と暴投が絡んでもう1点を追加されてしまう。



ブルージェイズ打線もこの日は沈黙している。



ブラディミール・ゲレーロJr.内野手は3打数無安打1四球に終わり、一・三塁の好機でも併殺打に倒れた。



6回にはアレハンドロ・カーク捕手が四球で出塁したが、岡本が併殺打に倒れて好機を潰している。



また、9回にはチームの残りアウトカウントが2つという場面で追い込まれ、フルカウントから際どい球に手を出して空振り三振に倒れた。











この一戦を振り返り、同メディアは「岡本は最近、打撃面でより力強いプレーを見せているが、水曜日の試合はブルージェイズの三塁手にとって良い試合とはならなかった。



彼は4打数0安打、3三振に終わり、ブルージェイズが残り2アウトという状況で4球目を空振り。もう1打席はダブルプレーとなり、反撃の望みは潰えた」と指摘している。



アスレチックスはシリーズ開始時点で57勝87敗と低迷するチームだったが、この試合で今季2度目となる完封勝利を挙げている。



それだけに同メディアは「アスレチックスが今季唯一完封勝利を挙げたのは、シーズン序盤のエンゼルス戦だけ。



そう考えると、ブルージェイズにとってこの試合は、今シーズン最悪の敗戦の一つと言えるだろう」と伝えている。



この敗戦により、ブルージェイズはワイルドカード最終枠を争うクリーブランド・ガーディアンズとの差が1.5ゲームに広がった。



ガーディアンズはこの日の夜にボルティモア・オリオールズ戦を控えており、勝てば差はさらに2ゲームに開くことになる。



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