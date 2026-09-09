「見事な仕事をした」千賀滉大、主力不在中に7試合目のセーブ！？　采配的…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、8日（日本時間9日）に行われたマイアミ・マーリンズ戦に9回から登板し、3点リードの場面でクローザーを任され、7試合連続のセーブを死守したと、米メディア『SNY』が報じている。

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千賀は先頭打者を初球でフライに打ち取ったものの、続く打者2人に痛烈な二塁打を連打され、一気にリードを詰められる展開となった。



それでも土壇場でフォークボールを10球続けて相手打者2人を空振りに討ち取り、1失点に抑えて勝ち切っている。



ややピンチを迎える中、緊迫した場面でマウンドに向かったのは、ジャスティン・ウィラード投手コーチだった。



ウィラードが伝えた助言について、アンディ・グリーン監督は試合後に「多くを語る必要ない」と冗談交じりに振り返っている。











セーブを成功させた要因に関しては、「マーリンズ打線はこの日、ゾーン内の球には積極的に手を出していたので、その積極性を逆手に取った。



千賀は流れを変え、勝利で試合を終わらせる見事な仕事をした」と、グリーン監督は語っている。



千賀はデビン・ウィリアムズ投手の離脱に伴い守護神の座に就いて以降、セーブ機会で7試合目の成功となった。



この間の自責点はわずか3、防御率2.03という安定した数字だ。



一方で、ウィリアムズの復帰も視野に入れると、千賀の役割が今後どうなるか不透明な状況にある。



デービッド・スターンズ編成本部長は「見ていて楽しい。



彼自身は先発を志向していると思うが、この役割への向き合い方、受け入れ方は、チームメートや組織全体にとって良い手本になっている」と評価している。



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