







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、4試合の欠場から復帰した直後に再びスタメンを外れた。左膝と右上腕二頭筋の違和感に加え、打撃も本来の状態から遠く、今後は負傷者リスト（IL）入りが検討されるかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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大谷はセントルイス・カージナルスとのシリーズ最終戦から4試合連続で欠場し、シンシナティ・レッズとのシリーズ初戦で復帰した。しかし、わずか1試合出場しただけで翌日の試合は再びスタメンから外れた。



今季は先発投手と指名打者（DH）を兼任していたが、7月上旬から身体への負担が目立つようになり、投球を一時停止した。左膝の問題は投球動作で左脚に何度も体重をかけること、右上腕二頭筋の問題は投球量が影響したと大谷自身は説明している。



投手としての調整は完全には止めず、打者として出場を続けながら裏で復帰を目指していた。しかし、マウンド復帰は複数回延期され、今季の二刀流は断念する考えだ。



厳しい状態が続く大谷についてエスピナル氏は「現在、打者・大谷としての状況は不透明だ。ドジャースは彼の現在の課題を踏まえ、完全な休養を与えるためにIL入りさせるか、あるいはスイングの調整に充てるためベンチで過ごす時間を増やすかを検討することになるだろう」と言及した。



もし大谷がIL入りとなれば、レギュラーシーズンでの出場がほぼなくなるだろう。しかし、ドジャースは地区優勝が確実視されるため、ポストシーズンに向けて大谷を外すことを考えてもいいのかもしれない。











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