







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、エリック・ラウアー投手が左肘炎症により負傷者リスト（IL）に入った。今季は主に先発ローテで存在感を発揮してきたが、怪我の回復可否にかかわらずシーズン終了という可能性もあるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入すると、離脱前時点までに8勝をマーク。一方、直近5試合は計20失点（自責19）と、明らかに精彩を欠いていた中で故障離脱となった。



本人としては1日でも早く治して戻りたいところだが、同メディアは「ブルペンには既に左腕が多く、タナー・スコット、アレックス・ベシア、ジャック・ドレイヤーの3投手がが優先順位で上にいる。もう一人の左腕であるクリス・ブビック投手はこの1週間、3Aで2度のリハビリ登板を行いいずれも無失点。理論上はラウアーよりも、ブビックのほうがブルペン復帰に近いことになる」と指摘。



その上で、「ラウアーが投球プログラムを順調にこなせれば、ポストシーズンの構想に再び割って入る可能性はある。しかし現時点では、残された時間が少なくなっている」記している。











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