パーソルホールディングスは9月9日、ファミリーマートの新たな採用支援活動「ファミマjo!n(join)」において、パーソルグループ横断で企画・推進を支援したと発表した。

採用支援活動をグループ横断で支援

ファミリーマートは創立45周年を機に、アルバイトスタッフがより自分らしくはたらける環境づくりを目指し、身だしなみルールの緩和や、落合 宏理氏デザインによる新ユニフォームの導入を行い「ファミマコーデ」という新しい身だしなみ基準を策定した。

こうした「自分らしくはたらける環境」という企業姿勢を、採用メッセージ 「はたらきかたに、わたしらしさを。」として言語化。はたらき方の多様性や一人ひとりのライフスタイルに寄り添う価値観を、各種ポスターや採用サイトなどの採用コミュニケーション全体で表現している。その一環として展開するファミマjo!nは、自分らしくはたらくことや多様なスタイルを尊重し、はたらく楽しさを生み出すことを目指す取り組みとなる。

パーソルグループは、同プロジェクトにおいて、アルバイト採用領域におけるブランディング・クリエイティブを担当した。自分らしくはたらける環境という思想を起点に、採用コンセプトの策定、キーメッセージ開発、ロゴ開発、クリエイティブディレクションを行い、アルバイトスタッフ向け身だしなみポスターやキービジュアルをはじめとする各種採用コミュニケーションを展開した。パーソルホールディングスがプロジェクト統括を担い、パーソルキャリアが採用コンセプトの策定、キーメッセージ・ロゴ開発、アルバイト・パート求人募集サイト・ポスター制作などのクリエイティブ領域を担当。パーソル総合研究所はHR・組織開発の観点から監修・アドバイザリーを行い、パーソルビジネスプロセスデザインは採用DXおよび採用マーケティング領域を支援するなど、グループ各社の専門知見を横断的に結集した。

ブランドロゴやポスター、求人サイトなどを制作

ファミマjo!nのロゴは、やわらかくつながるフォントで、ファミリーマートにjoinするスタッフ同士のつながりを表現した。「i」の代わりに配置された「!」は、「この会社ではたらきたい!」と感じた瞬間の高揚感や決意を象徴。挑戦への一歩を後押しするメッセージが込められている。配色にはコーポレートカラーの2色を用い、ユニフォームの名札部分をモチーフとして取り入れた。

また、これを踏襲した「ファミマコーデ」のロゴは、取り組みや組織としての一貫性と信頼感を大切に設計した。ロゴ内のカタカナの「ミ」は、衣服の柔らかな布のはためきを表現しており、コンビニエンスウェアの代表商品である靴下のアイコンにも組み込まれている。

ブランドロゴ

このほか、店舗外ののぼり、スタッフ向けの身だしなみポスター、カスタマーハラスメント啓発ポスターを制作。アルバイト・パート求人募集サイト「ファミJOB」の全面リニューアルや、店舗オーナーとアルバイトスタッフ向けの「ファミマコーデ スタイルブック」の制作、WebCM、採用管理システム「HITO-Manager」の導入も行った。

店舗外のぼり