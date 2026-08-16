帰省は久しぶりに家族と過ごせる大切な時間。だからこそ、帰る日の何気ない会話が、あとから思い返されることもあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、実家への帰省に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「主人公が40年後に気持ちが分かった、母のひと言とは?」

主人公は帰省を終え、東京へ戻る度に母から同じ言葉をかけられていました。

そのときは「また聞かれたな」と感じる程度でしたが、40年後、自分も思わず同じ言葉を口にしていることに気づきます。

さて、母が帰省の度に主人公へかけていた言葉は何だったのでしょうか?

① 「ちゃんとご飯食べるんだよ」

② 「家着いたら連絡してね」

③ 「次はいつ帰ってくるの?」

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✅40年後に気づいた、母のひと言を口にする気持ち……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

親になって初めて分かる"子を待つ気持ち"

帰省の帰り際に交わす何気ない会話は、その場では当たり前すぎて深く考えないものです。しかし、年月がたち、自分の立場が変わることで、あの頃は気づかなかった家族の気持ちが見えてくることがあります。

特に、親から言われる言葉は、自分が親になって初めて実感できるものなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 「次はいつ帰ってくるの?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!