









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。8日、プロ志望届の提出者が公示され、沼津商の後藤幸樹捕手が志望届を提出した。







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後藤は181センチ、87キロの恵まれた体格を誇り、強肩強打に俊足を兼ね備えるプロ注目の捕手。



1年夏までは三塁手としてプレーしていたが、同年秋から本格的に捕手へ転向。経験を積みながら守備力を磨き、2年秋からは主将も務めるなど、攻守両面でチームをけん引してきた。



今夏の静岡大会では磐田西との初戦に出場。二塁打、三塁打を放つなど5打数2安打4打点と気を吐いたものの、チームはあと一歩及ばず敗戦し、高校最後の夏は初戦で幕を閉じた。



甲子園出場こそ果たせなかったが、その高い身体能力にはプロも注目。NPB球団が学校を訪れて視察したとされており、夏の大会後にも複数球団から関心を寄せられている。



高校通算19本塁打の打力、俊足、強肩を兼ね備える身体能力抜群の捕手が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。













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