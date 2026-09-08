







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、左膝や右上腕、首など複数個所に不安を抱え、投手はおろか打者としてのプレーにも影響が出ている。チームが休養日を設けながら何とか対応している中、米メディア『ファンサイデッド』は二刀流継続に厳しい見方を示している。



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大谷は今季開幕から主に二刀流でプレーし、投手としては14登板、8勝2敗、防御率1.79、打者としては133試合、打率.279、30本塁打、80打点といった数字を残している。ただ、投手登板は7月上旬が最後で、打者としても8月中旬を最後に本塁打から遠ざかるなど精彩を欠いている。



同メディアは「今季はなぜ現在の球界で、二刀流の選手がいなくなったのかを改めて強く実感させるシーズンとなった。大谷はこれまで投打の両面で圧倒的な活躍を見せてきたが、そのために身体には極めて大きな負担がかかっている。彼はすでに一度トミージョン手術を受けており、7月には32歳になったことから、肉体的なピークは過ぎ始める年齢に差しかかっている」と指摘。



悪化する指標にスティラー氏は「彼の打撃不振は怪我や突然の心境の変化によるものではない。単に年齢を重ね始めているだけでなく、過去の怪我が影響を及ぼし始めている。ファンには不愉快に思われるかもしれないが、徐々に懸念されつつあるのは、彼の勢いがついに衰え始めているかもしれないということだ」と言及した。



その上で、「圧倒的な強打者でありながら、先発ローテのエースも務められる選手がいるというのは夢のような話だ。しかし、人間の身体の限界を考えれば、彼がそれを続けることはもはや不可能なのではないかと思わせる状況になっている。彼が投手をやめたとしても、誰も彼を責めることはないだろう」と記している。











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