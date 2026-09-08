









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。8日、プロ志望届の提出者が公示され、7日に志望届を提出していた山梨学院の菰田陽生投手が新たに名を連ねた。



菰田は投打二刀流で注目を集めるドラフト上位候補。195センチ、102キロの恵まれた体格を誇り、投げては最速152キロ、打っては高校通算39本塁打を記録するなど、投打で規格外のポテンシャルを秘める。



今春のセンバツでは長崎日大との1回戦に「4番・一塁」で先発出場し、初回に先制のソロ本塁打を放つ活躍を見せた。



しかし、その後の一塁守備で打者走者と交錯し、左手首を骨折。2回戦以降は欠場を余儀なくされた。



それでも懸命なリハビリを経て、最後の夏に復帰。山梨大会では打者として出場を続けながら、投手としてもマウンドに戻った。



4季連続の甲子園出場を目指したチームは準決勝で帝京三と対戦。菰田は「4番・一塁」で先発し、4-4で迎えた延長10回からマウンドに上がった。



最速150キロを計測したものの、タイブレークで勝ち越しを許し、4-5で敗戦。高校最後の夏は甲子園出場に届かなかった。



投打で規格外のポテンシャルを秘め、「ネクスト大谷翔平」とも注目される逸材が、今秋のドラフト会議でどの球団から指名を受けるのか注目が集まる。

















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