かつて「160キロ」は、野球漫画の世界で描かれるような特別な数字だった。それが今では、NPBでも決して珍しくない。今季は阪神の木下里都が8球連続で160キロ以上を計測し、工藤泰成も163キロをマーク。平良海馬ら先発投手でも160キロ台が見られる時代になった。では、日本の野球ファンにとって160キロが“夢の数字”から“日常の光景”へ変わったのは、いつ頃からなのか。スピードガン導入以降の歴史をたどる。（文：ニコ・トスカーニ）［1/2ページ］

[caption id="attachment_268116" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの工藤泰成【写真：産経新聞社】[/caption]

昨年に続き、セ・リーグは今年も阪神タイガースが首位に立っている。9/6時点でM18、2位の読売ジャイアンツとは3.5ゲーム差なので独走とまでは言えないが、残り試合数を考えると覆すのは容易ではないだろう。クライマックスシリーズがまだあるが、レギュラーシーズン1位フィニッシュの可能性は高いのではないだろうか。

今季の阪神はリードオフマン、近本光司の長期離脱などマイナス要因もあったがその一方でキャリアハイがシーズン2本塁打の坂本誠志郎がここまで9本塁打を放つなど意外な活躍もあった。

投手陣では連続試合無失点の新記録を樹立した石井大智がシーズン半分以上の試合を欠場する誤算があったが、その一方で木下里都と工藤泰成が大ブレーク。この二人はその球速で度々話題になっている。

木下は8月2日の東京ヤクルトスワローズ戦で8球連続で160キロ以上を計測、工藤は7月11日のヤクルト戦でNPB史上5位タイの163キロを記録している。

この二人に限らず、現代のNPBにおいて160キロの計測はさして珍しい光景でもなくなってきており、先発投手でも平良海馬（西武）が8月25日の日本ハム戦でピンチになるとギアチェンジして160キロを連発していた。

では、NPBのファンにとって160キロが日常の光景になったのはいつの事なのだろうか？

スピードガンの導入から1990年代まで

[caption id="attachment_288263" align="aligncenter" width="1200"] ランディ・ジョンソン（写真：Getty Images）[/caption]

筆者の調べた限り、NPBで160キロ以上を計測したことがある選手は46人いる。

日本の野球中継でスピードガンが導入されたのは1979年だが、1990年代まで160キロ以上を計測した選手は一人もいない。

この時代はMLBでも160キロ以上は最上位の速球投手が出す球速だった。

MLBでは1976年から各球場にスピードガンが本格的に導入されたが、100マイル（約160キロ）以上を計測したのはJ.R.リチャード氏、ノーラン・ライアン氏、ランディ・ジョンソン氏、ロブ・ネン氏、ビリー・ワグナー氏など一部の選手に記録が偏っている。

そもそも計測の精度やデータ取得機会も少なかった時代なので実は他でも160キロが出ていた例もあったのかもしれない。だが、正確な記録が無い以上真実は闇の中である。

日本人選手では1993年5月3日の西武戦で当時、ロッテでプレーしていた故・伊良部秀輝氏が158キロを計測し160キロに肉薄したが以降、結局、伊良部氏が160キロ以上を計測することはなかった。

野球マンガでも160キロを計測する主人公がしばしば登場したが、あくまでフィクション上の存在のスーパーエースとしての描かれ方だった。

1994年から2010年まで連載されていた野球マンガ『MAJOR』の主人公、茂野吾郎は160キロを超える速球を投げる設定だったが、あくまでフィクションの世界における“超人的な投手”として描かれていた。

1996年から1998年まで連載されていた『ストッパー毒島』の主人公、毒島大広はMAX163キロの速球を投げる豪腕だが連載当初はコントロールがバラバラで変化球も投げられない粗削りながらロマンあふれる豪腕という設定だった。

それだけ当時の日本野球ファンにとって160キロはロマンのある存在だったのだろう。

[caption id="attachment_288258" align="aligncenter" width="1200"] （左から）大谷翔平、工藤泰成（写真：Getty Images）[/caption]

かつて「160キロ」は、野球漫画の世界で描かれるような特別な数字だった。それが今では、NPBでも決して珍しくない。今季は阪神の木下里都が8球連続で160キロ以上を計測し、工藤泰成も163キロをマーク。平良海馬ら先発投手でも160キロ台が見られる時代になった。では、日本の野球ファンにとって160キロが“夢の数字”から“日常の光景”へ変わったのは、いつ頃からなのか。スピードガン導入以降の歴史をたどる。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］

現実に近づく2000年代、現実になる2010年代、日常になる2020年代

[caption id="attachment_288257" align="aligncenter" width="1200"] 投手・大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

2000年代になると様相が変わってくる。

NPBでも160キロを計測する例が出てくる。NPBで最初に160キロを計測することになるのは、当時横浜（現・DeNA）でプレーしていたマーク・クルーン氏である。

クルーン氏は2005年7月19日の阪神戦で161キロを計測すると、以降も度々160キロ以上を計測して話題になった。

2009年には当時ヤクルトでプレーしていた林昌勇氏が160キロを計測。そして2010年になると、ついに日本人の160キロ投手が登場する。

当時ヤクルトでプレーしていた由規（佐藤由規）氏が、8月26日の横浜戦で161キロを計測した。

以降、NPBでも球速の高速化が進行していく。

2012年には当時高校生だった大谷翔平（ドジャース）が全国高等学校野球選手権岩手大会の準決勝・一関学院高校戦でアマチュア野球史上初となる160キロを計測し、大谷はプロ入り後も何度も160キロを超える球速を計測することになる。

大谷と同級生の藤浪晋太郎（DeNA）もプロ入り後、度々160キロ以上を計測している。2019年には当時ソフトバンクに所属していた育成出身の千賀滉大（メッツ）が161キロを計測している。

以降、160キロを計測する投手は右投手ばかりだったが、2025年には、羽田慎之介（西武）が日本人左腕として1軍公式戦史上初となる160キロを計測。左投手でも大台に到達する時代となった。

球速の高速化はアマチュア野球でも顕著であり、佐々木朗希（ドジャース）も高校時代に160キロを計測している。

今年の夏の甲子園では史上最多となる46人が140キロ以上を計測し、そのうち3人は150キロ以上を計測している。

筆者が確認したNPBの160キロ計測投手のうち、その7割程度が2020年代以降の例であり160キロがNPBファンの日常になったのはせいぜいここ5、6年のことと言えるだろう。

MLBでも史上最速ランキングに登場するジェイコブ・ミジオロウスキー（ブリュワーズ）、アロルディス・チャップマン（レッドソックス）、メイソン・ミラー（パドレス）、ベン・ジョイス（エンゼルス）らは全員現役選手であり、投手の急激な高速化は現代の出来事で、現在進行形で進化し続けていると考えるべきだろう。

速い球は肩、肘への負担が重いとされトミー・ジョン手術などに発展するリスクが懸念される。

とはいえ、速い球が打者に対して効果的なのも事実であり、高速化のトレンドはまだ続くことだろう。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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【了】