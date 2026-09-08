「完璧に機能している」千賀滉大、メッツ抑えで大活躍！　6セーブも懸念あ…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、今季ブルペン転向後、抑え投手として高いレバレッジの場面を任され、ここまで6セーブの成績を残している。ただ、9月は同選手の起用法に変化が起きる可能性があると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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同紙は「千賀は1イニングの範囲であれば、持ち球と最も効果的な2球種が完璧に機能する」と評価し、リリーフでの投球内容は際立っていると主張している。



それでも千賀には先発に戻りたいという強い希望があり、ブルペンへの完全転向には消極的な可能性があるようだ。



加えて、大きな試合の要所という点では「大事な場面ではまだ信頼できない」との厳しい見方も示されており、来季の役割を巡る議論は決着していない。











その上、デビン・ウィリアムズ投手が故障から復帰する今月中には、千賀の役割にも変化が生じるかもしれない。



それを踏まえ、同紙は千賀の起用法を、メッツが9月に抱える3つの課題の一つに位置付けた。



千賀自身の投球内容は結果を残しているものの、本人の意向とチームの評価には温度差があるのが実情だ。



ウィリアムズの復帰を控え、千賀の来季の立ち位置はメッツにとって解決すべき重要な課題であり続けそうだ。



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