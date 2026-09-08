「予測システムから始まる」村上宗隆獲得を成功させた手法！　掘り出し物…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、球団の分析主導型スカウティング体制が生んだ象徴的な補強例の一人に挙げられている。米紙『シカゴ・サンタイムズ』が、ホワイトソックスの独自の選手獲得プロセスを特集する記事の中で同選手の名前を挙げて報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ホワイトソックスは現在、ア・リーグ中地区で2位クリーブランド・ガーディアンズに迫られつつも、トップを明け渡すことなく首位を走っている。



残り試合は19で、地区優勝の実現が現実味を帯びている状況だ。



昨年12月の村上獲得について、同紙は「日本からスラッガー村上を獲得した象徴的な補強は、発展途上のロースターが未知数の選手に与える豊富な出場機会を生かしつつ、東アジアのプロリーグを掘り出し物発掘の場として認識するホワイトソックスの姿勢を象徴している」と分析。



三振の多さと守備面の懸念で、他球団からやや過小評価を受けながらも、率先してホワイトソックスが交渉に踏み切った。



この補強戦略を主導するホワイトソックスのクリス・ゲッツGMは、同紙の取材に応じ「まずは予測システムから始まる。



それが我々のプロスカウト部門とどう連携するのか。あるいはスカウトの視点から評価する担当者とどう繋がるのか。そして、生体力学的に見て、その選手の能力はどのようなものなのか。という観点で見る」と説明している。











今夏に獲得したルイス・カスティーヨ投手についても、移籍前に防御率7.52とキャリアワーストの数字が続いていたにもかかわらず、予測システムが示す「スタッフグレード」を根拠に獲得を決めたと明かした。



ゲッツGMは「これだけ成功例を積み重ねてきたのに、なぜそのアプローチから方向転換する必要があると言うのか」とも語り、手法への自信をのぞかせている。



また、特別補佐官デビッド・ケラー氏は選手評価の基準について「チェックリストはシンプルである。



体格、運動能力、技術、そして人間性だ」と説明した。



ジョーダン・ヒックス投手も6月の腕の角度調整以降、対戦打者の37%を三振に仕留めるなど、こうした分析主導のアプローチが実を結んでいる一例となっている。



村上をはじめとする一連の補強は、いずれも派手な移籍市場の目玉ではなく、内部データに基づいて見出された上での人選だったと言える。



地区優勝が現実味を帯びる中、こうした独自路線のスカウティングが今後もホワイトソックスの強さを支えていきそうだ。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】