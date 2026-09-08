「反撃の口火を切った」岡本和真、6試合ぶり特大29号！　チーム連敗も本人…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する30歳の岡本和真内野手は、7日（日本時間8日）に行われたアスレチックス戦に出場し、2打数1安打・1本塁打・2四球の成績を残した。7回に放った29号ソロホームランでチームは反撃を試みたが及ばず、ブルージェイズは5-6で敗れたと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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岡本のこの日の一発は7回に飛び出した29号ソロホームランで、劣勢だったブルージェイズが反撃を試みる中で生まれた一打だった。



試合はアスレチックスが終盤まで優位に進めており、岡本の一発はチームにわずかな望みを繋ぐ内容だった。



同メディアは「岡本が7回にホームランを放ち、ブルージェイズの反撃の口火を切った」と評価したが、それでも最後まで突き放され、ブルージェイズは連敗を喫する結果となっている。



この日は本塁打だけでなく、2つの四球を選ぶなど出塁能力の高さも光った。



単打こそ記録できなかったものの、限られた打数の中で結果を残した一戦だったと言える。



9月に入ってからは特に調子が良く、同メディアは「ここまでの6試合で7安打の固め打ちを見せ、打率.304をマークしている」と伝えた。



長いシーズンも終盤にきて打撃内容が上向いていることがうかがえ、チームの得点力を下支えする存在になりつつある。











今季はここまで139試合に出場し、打率.232・OPS.754という成績を記録。



今回の一発で本塁打数は29本に到達し、打点は82、得点は74、二塁打は23本、盗塁は1個となった。



新人選手ながらシーズンを通して打線の中軸を担い続けており、長いシーズンでもコンスタントに数字を積み上げてきた。



ブルージェイズはこの日、5-6の接戦を落として連敗となったが、岡本自身のバットは9月に入って好調を維持している。



チームが劣勢の場面でも一発を放てる勝負強さは、シーズン終盤の戦いで大きな武器になりそうだ。



今後も上位打線の一角として、チームの得点力を支える活躍が期待される。



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