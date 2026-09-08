







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は7日（日本時間8日）、右腕と左膝の問題による4試合連続欠場から復帰したものの、シンシナティ・レッズ戦で3打数無安打、三振2に終わった。依然として本来の姿に戻っていないとの見方がある。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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初回の第1打席では左翼へ大きな飛球を放ったものの、フェンス手前で失速。その後は欠場前と同じように空振りが目立つ打席となった。



3回にはチェンジアップとスライダーに空振りし、最後はワンバウンドする球を追いかけて三振。5回の好機でも一塁に走者を置いた場面で三振に倒れ、走者を残した。



7回にはストライクゾーンの球をファウルで粘りながら四球を選び、選球眼には改善の兆しも見せた。しかし、スイング後に問題を抱えている右腕を回すような仕草もあり、完全に万全かどうかは不透明だ。



怪我の懸念を払拭できなかった大谷について、ハリス氏は「彼にはまだやるべきことが山積みであることを改めて思い知らされた。フィールドに戻るには十分な体調だったものの、不確かな健康状態への疑問を募らせ続ける不振を断ち切るには至らなかった」と言及した。



待望のスタメン復帰を果たした大谷だったが、この日は不安を残す結果に終わってしまった。ワールドシリーズ3連覇を果たすには大谷の復調が不可欠であり、残り少ないレギュラーシーズンで調子を取り戻すことが望まれる。











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