◆ 「3点防いで3点取った」

中日が巨人に3－0で完封勝利。8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、攻守にわたってチームの勝利に大きく貢献した中日・岡林勇希のプレーに注目した。

まずは2回の守備。先発・柳裕也が二死満塁のピンチを招くと、打席の戸郷翔征の打球は右中間へ。岡林は懸命に追いかけ、ぐんぐん打球との距離を縮めると、最後は腕を伸ばして間一髪キャッチ。抜ければ走者一掃となる可能性もあった打球を見事に捕球し、チームを救った。ファインプレーを見届けた柳も、岡林が戻ってくるまでマウンドで待ち、直接その好守を称えた。

そして4回には、バットでも大仕事をやってのける。二死一・二塁のチャンスで打席に立つと、戸郷のインハイのストレートを鋭く振り抜き、右中間スタンドへ運んだ。貴重な先制点となる決勝3ランで、試合の主導権を握った。

攻守両面の活躍に、解説の大矢明彦氏も絶賛。2回の守備について、「抜けていれば3点入っていてもおかしくない超ファインプレー。よく追いつきましたよね」と驚嘆した。さらに3ランについても、「おまけに、このバッティングですよね。3点防いで、3点取った。6点分の価値があるようなはたらきだったと思います」とコメントし、この日の岡林の活躍を総括した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』