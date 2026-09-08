







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ワシントン・ナショナルズと戦い7-5で勝利した。この試合ではボビー・ミラー投手が今季初登板を果たしたが、本人は失点こそ喫したものの復活に手応えを感じているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ミラーはメジャーデビューした2023年に11勝を挙げる活躍を見せたが、翌年以降はほとんど結果を残せていない。そんな中、4-4の同点で迎えた同戦6回表に起用されると、3回1失点、被安打1、四死球3、2奪三振と最少失点でイニングを稼いだ。すると、8回裏にチームが逆転しそのまま逃げ切ったことで、2024年シーズン以来となる白星が転がり込んできた。



同メディアは「完璧な投球ではなかったものの、今もブルペンの一員として十分に機能できると示した」と評価しつつ、「今日の自分の球がどんな状態だったかを考えれば、1失点で切り抜けられたのはいい一日だったと思う」、「気分は最高だ。自分がメジャーでプレーできる選手だという自信はずっと持っていた。こういう機会をもらえたこと、そしてチームがチャンスを与えてくれたことに感謝している」という本人のコメントを伝えている。



ミラーは翌8日に再びマイナー降格となっているが、久しぶりのメジャーで一定の投球ができたことは間違いなく自信になったようだ。











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