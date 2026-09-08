JR東日本は9月8日、2026年度末に6つに分かれているSuica利用エリアが1つに統合されると発表した。

6つのSuica利用エリアの統合

現在、Suicaの利用エリアは6つ(首都圏・仙台・新潟・青森・盛岡・秋田)に分かれており、エリアをまたいでSuicaのチャージ残高(SF)やSuica定期券で、タッチ&ゴーによる乗車ができない。

同社は2023年5月より、運賃計算処理におけるセンターサーバー方式(以下「新しいSuica改札システム」)の導入を進めてきた。同システムの導入が2026年度末に完了し、同社管内全駅の乗降における運賃計算が可能になることから、6つのSuica利用エリアが1つに統合される。これにより、Suicaを利用できる駅の相互間で、タッチ&ゴーによる乗車が可能となる。

2027年春以降のSuicaエリア

2026年度末に新たにSuicaを利用できるようになるのは、東北本線の8駅(高久、黒田原、豊原、白坂、新白河、白河、久田野、泉崎)、常磐線1駅(桃内)、奥羽本線の4駅(横手、大曲、東能代、大館)、羽越本線の3駅(鶴岡、酒田、羽後本荘)、大船渡線の1駅(気仙沼)、上越線の5駅(越後中里、岩原スキー場前、越後湯沢、石打、上越国際スキー場前)、久留里線の10駅(祇園、上総清川、東清川、横田、東横田、馬来田、下郡、小櫃、俵田、久留里)の計32駅。サービス開始日などの詳細や、これ以降に追加される駅については、決まり次第発表される。

JR東日本全駅でのSuica利用の実現

2026年度末に新しいSuica改札システムの導入が完了することで、Suica利用エリアを1つに統合し、JR東日本全駅でSuicaを利用できる基盤が整う。同社管内でSuicaを利用できる駅の割合は、利用エリアを統合する2026年度末時点で約60%となるが、現在開発を進めている「どこでも改札(仮称)」によって、2030年代初めに100%とすることを目指す。

これにより、きっぷを購入する手間や、Suicaを利用できない駅で降車した際に現金で精算し、次にSuicaで乗車する際、利用可能な駅で前回の入場記録を取り消してもらう必要があるといった不便を解消する。

JR東日本全駅でのSuica利用の実現

「どこでも改札」と「スマホ改札」を順次導入

同社はこれまで、位置情報などを活用した「スマホ改札(仮称)」によって、2030年代中頃までにJR東日本全駅でSuicaを利用できるようにする計画だったが、より早期に実現するため、2030年度から「どこでも改札(仮称)」をスマホ改札に先行して順次導入する。

どこでも改札は、SuicaカードやモバイルSuicaのタッチ処理をタブレット端末などで行う改札方式。車両や駅に柔軟に設置できる汎用端末を活用し、これまでSuicaを利用できなかった駅へのサービス導入を進める。運転本数の少ない線区の列車への搭載も検討しており、GPS機能によって1台の端末で複数の駅に対応することで、Suicaを利用できる場面を広げる。

スマホ改札は、利用者のスマートフォンを活用した新たな改札方式。GPSなどのスマートフォンの機能を活用することで、駅の入場・出場処理が可能となる。駅に改札機などを設置することなくSuicaサービスを拡大できる。モバイルSuicaを利用するサービスとなり、Suicaカードには対応しない。