アメリカン・エキスプレス・インターナショナルは9月30日から、「プラチナ・カード」および「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」において「ミラーデザイン」の券面を期間限定で販売する。申し込み受付期間は2027年2月1日まで。これを記念して都内では、スペシャルゲストに宮沢氷魚さんを迎えた華やかなプレビュー レセプションが開催された。

アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードLimited Edition プレビュー レセプションが開催された

コンセプトは「同じ輝きは二度とない」

充実した特典が人気のアメックスのプラチナ・カード。現在、個人向けには「プラチナ・カード」、ビジネス向けには「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」を展開している。年会費はどちらも税込16万5,000円。なお2026年7月1日には個人向けのプラチナ・カードがリニューアルとなり、トラベル、ダイニング、エンターテインメントの特典が大幅に拡充された。

ミラーデザインの券面は2025年9月に米国にて初登場し、鏡のような輝きを放つ斬新なデザインが大きな反響を呼んできた。これまで米国以外では手に入らなかったが、今秋からここ日本でも展開する。なお、既に両カードを所有している会員も期間内なら切り替えられる(ミラーデザインの切り替えには税込7,700円の発行手数料がかかる)。

スペシャルゲストとして招待された宮沢氷魚さんは「米国でミラーデザインのプラチナ・カードが先行発売されたことも知っていました。今回、日本初上陸となり嬉しい限りです」と笑顔を見せる。

トークセッションでの宮沢氷魚さん

モデルに俳優に、大活躍を続けている宮沢さん。「役者を演じるのって、自分と向き合う孤独な時間も多いんです。そこが大変で。だから役柄がうまく表現できたときの喜び、達成感も大きいんです」と話す。自分をさらけ出し、言葉や感情を客席やカメラの向こう側に届けていく仕事。それゆえ、ひとつの作品を撮り終えたとき、自分の中身が空っぽになったように感じるという。「出し切った、というか。そんなときにインプットの必要性を感じます。ボクは旅が好きなので、綺麗な景色を見に行ったり、美味しいものを食べに行ったり、旅先で色んな人に出会ったりして過ごします」。

「プラチナ・カード」および「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」のコンセプトは「同じ輝きは二度とない」。光を受けるたびに映る景色が変わり、その表情、輝きが変わっていく様子は、一期一会の出会いに心が動き、今という瞬間を自分らしく楽しむ人生と重なる。

これを踏まえ、MCより「心が動いた忘れられない経験」を聞かれた宮沢さんは「アメリカに留学していた学生時代に、バイトで貯めたお金で中古車を買い、友だちと3週間くらいかけてロードトリップをしました。お金もないので車中泊、野宿をしたんですが、カリフォルニア州のヨセミテ国立公園やレイク・タホ、アリゾナ州のグランドキャニオンなどに向かう道中に出会った人々、行った先々で見た景色は、自分の人生を大きく変えるものでした。それまで抱えていた将来の不安、悩みなんてとてもちっぽけなもので、そこに挑戦しないことで生まれる後悔のほうが大きいなって思えて。次の1歩を踏み出す勇気を与えてくれた、そんな体験でした」と話す。

プライベートでもアメックスカードを使っているという宮沢さん。愛用している理由については「冒険心を後押ししてくれるのは、やっぱりアメリカン・エキスプレスなんです。旅に行こうかどうしようか? なんてときも、背中をポンっと押してくれる存在です」とする。数ある特典のうち、12:00からのアーリーチェックイン、16:00までのレイトチェックアウトなどは、旅を充実させるためには欠かせない常用の機能だそう。

このあとMCが、カード継続時に国内対象ホテルで利用できる1泊2名分の無料ペア宿泊券「プレミアム フリー・ステイ・ギフト」、年間最大10万円分の海外航空券購入用クーポン「エアライン・クレジット」、世界1,800か所以上のラグジュアリーホテルで朝食無料や部屋のアップグレードなどの優待を受けられる特典「ファイン・ホテル・アンド・リゾート(FHR)」などの特典を紹介すると、宮沢さんは「これまで泊まったことのないホテルに泊まりたいので、FHRを使ってみたいですね」と声を弾ませる。

最後には「自分の行ったことのない国や地域で、見たことのない景色を見せてくれるのがアメリカン・エキスプレスのプラチナ・カードです。その中でもミラーデザインは、日常に強い輝きを与えてくれる、そんなカードになっています」と宮沢さん。多くの方に手にとってもらえたら、と呼びかけた。