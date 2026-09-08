JR東日本は9月8日、「Suica」の新しいイメージキャラクターを決める選考投票を特設サイトで開始した。

新イメージキャラクター候補

新たなイメージキャラクター候補3案を発表

2001年のSuica導入時からイメージキャラクターを務めてきた「Suicaのペンギン」は、2027年3月31日に卒業し、翌4月1日から新たなイメージキャラクターにバトンタッチする。新たなイメージキャラクターは、「Suica Renaissance」の世界観を体現し、利用者や地域とのつながりを象徴する存在として、Suicaとともに成長していくキャラクターとなる。

同社は、幅広い分野のメンバーが参画する選考委員会を組成。JR東日本グループの社員から寄せられたキャラクターの活躍への期待や、Suica Renaissanceの世界観を踏まえ、次代を担う若手クリエイターに原案制作を委嘱。8月末に選考委員会を実施し、原案候補を3案に絞った。

新キャラクター候補

「今回の選考で大切にしたのは、『長いあいだ愛されるキャラクターになり得るか』『幅広い層に共感してもらえる多様性を持ち合わせているか』『そのキャラクターの豊かな物語を想像できるか』という点です。さまざまな角度から議論を重ね、選考会は予定時間を大幅に超えるほど白熱しました。その結果、多彩な3つの案が最終候補として選び出されました。異なる個性がある3案ですが、共通しているのは、それぞれの未来を応援したくなるような、魅力にあふれたキャラクターであることです。生活に寄り添ってほしい存在であると共に、その成長を見守っていきたいと思えるようなキャラクターがそろいました。たくさんの方々の投票をお待ちしています。」(選考委員会座長・小山薫堂氏)

特設サイトで投票を受け付け

新たなキャラクターを選考する投票を2026年9月8日～9月23日23時59分まで特設サイトで受け付ける。投票は1人1回まで。規約に同意すれば、年齢、性別、職業、国籍などを問わず、国内外から投票できる。

投票の流れ

最多票を獲得した候補を新たなイメージキャラクターとして採用する。その結果は、Suica誕生25周年を迎える2026年11月18日に発表される。

また、決定したキャラクターの愛称は、一般公募のうえで、選考委員会が決定する。愛称公募の詳細は、11月18日のイラスト発表時に案内される。

今後の流れ

「Suicaのペンギン」卒業イベントも開催

同社は、25年間にわたってSuicaのイメージキャラクターを務めてきたSuicaのペンギンへの感謝を込め、年度末にかけて「Penguin Years」と題したキャンペーンを展開している。2027年3月31日には卒業イベントを開催する。