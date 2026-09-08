JR九州は8日、クレジットカード等によるタッチ決済乗車サービス「クレカ乗車」の対象エリアを拡大し、9月18日の初列車から福北ゆたか線、香椎線、若松線でも利用できるようにすると発表した。同社管内で利用可能な駅は計92駅となる。

「クレカ乗車」はタッチ決済に対応したクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードや、これらのカードを設定したスマートフォンなど利用する乗車サービス。列車の乗車時と降車時、自動改札機または専用端末にカードやスマートフォン等をかざして利用する。

2026年4月から鹿児島本線の門司港～久留米間、香椎線の海ノ中道駅で本格導入しており、今回の拡大後は鹿児島本線の門司港～久留米間49駅、福北ゆたか線の折尾～博多間27駅、香椎線の西戸崎～宇美間16駅、若松線の若松～折尾間6駅で利用できるようになる。対応するカードブランドは「Visa」「Mastercard」「JCB」「American Express」「Diners Club」「Discover」「銀聯」とのこと。

JR九州は2022年7月、JRグループで初めてクレジットカード等によるタッチ決済乗車サービスの実証実験を開始した。その後、対象エリアおよび利用できるカードブランドを順次拡大し、2026年4月から本格導入へ移行している。福北ゆたか線、香椎線、若松線への拡大により、福岡都市圏における移動の円滑化を図るとともに、訪日外国人旅行者をはじめとした利用者の利便性向上につなげるとしている。