「健康のために、もっとよく噛んで食べなきゃ」──誰もが一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか？しかし、実際に自分が一口で何回噛んでいるか、どんなテンポで噛んでいるかなんて、意識しない限りわかりませんよね。そんな「見えない」日常の行動に光を当て、私たち自身の食習慣を見つめ直すきっかけを与えてくれる、画期的なデバイスが登場しました。

耳に装着するだけで「噛み方」を計測・可視化するAIウェアラブルデバイス、その名も「Apero（アペロ）」です。これはまさに、これまでの「聞く」ためのイヤホンという常識を覆し、「自分を知る」ための新しいツールへと進化させた、まさに次世代のデバイスと言えるでしょう。

驚きの新常識！耳から「噛み方」を診断するAIウェアラブルデバイス「Apero」

「Apero」は、一見するとスタイリッシュなワイヤレスイヤホン。しかしその真価は、耳に装着することで食事中の「噛み方」をデータとして計測し、見える化してくれる点にあります。これまで感覚でしか捉えられなかった「咀嚼（そしゃく）」という行動を、具体的な数値として把握できる。これは、私たちの食生活、ひいては健康習慣に大きな変化をもたらす可能性を秘めていると私は感じました。

今回の体験イベントでは、計測した咀嚼データをスコア化する「咀嚼スコア」も導入されるとのこと。「あなたの噛み方、何点？」という問いかけも刺激的で、まるで自分の「噛み方」をゲーム感覚で楽しみながら改善していくような、新しい体験が待っている予感がします。

なぜ「噛み方」の可視化が重要なのか？健康寿命と口腔機能の深い関係

近年、私たちの「健康寿命」への関心はますます高まっています。ただ長生きするだけでなく、健康で活動的な生活を送る期間をいかに長くするか。その中で、注目されているのが「歯」だけでなく、「噛む」「食べる」「話す」といった口腔機能そのものです。

厚生労働省の調査でも、80歳で20本以上の歯を持つ人の割合が増加している一方で、口腔機能が低下すると、食べられる食品が限られて栄養不足になりやすいことが指摘されています。「よく噛んで食べる」ことの大切さは誰もが知っていますが、具体的に自分がどう噛んでいるかを知る機会はほとんどありません。順天堂大学医学部教授の小林弘幸氏の著書でも、よく噛むことと消化器系をはじめとする身体との関わりが紹介されています。

Aperoは、まさにこうした背景から、感覚に頼りがちだった「食べ方」をデータで可視化し、食習慣を見つめ直す新しいきっかけを提供してくれるのです。

Aperoの革新的な技術と多機能性：日常に溶け込む健康管理

「Apero」が耳から咀嚼データを計測できるのは、広島大学大学院先進理工系科学研究科との産学連携による研究から生まれた、特許取得の独自センシング技術のおかげ。このイヤホン型のデバイスは、咀嚼に伴う耳周辺の微細な動きを検出し、以下の項目をデータ化します。

一口で何回噛んでいるか。どのくらいの力で噛んでいるか。どのくらいのペースで噛んでいるか。食事に要した時間。

取得したデータは専用スマートフォンアプリで簡単に確認できるので、食事後すぐに自分の「噛み方」を振り返り、日々の変化を追うことが可能です。

さらに驚くべきは、Aperoが単なる計測器にとどまらない点です。音楽再生や通話、AI通話ノイズキャンセル機能も搭載しており、普段使いのイヤホンとしても遜色なく利用できます。私たちは日常的に音楽を聴いたり通話をしたりしながら、意識することなく自分の「噛み方」を測定し、健康管理に役立てることができるのです。

今すぐ体験！Aperoの価格、購入方法、そしてお得なイベント情報

この革新的なAIウェアラブルデバイス「Apero」の通常価格は29,800円(税込) です。日々の健康をサポートし、食習慣の改善を促すツールとして考えれば、これは未来への賢い投資と言えるでしょう。

そして、このAperoを実際に体験し、その魅力を体感できる特別なイベントが、2026年9月に大阪と東京で開催されます。

Apero体験イベント詳細

このイベントでは、実際にAperoを装着して食べ物を噛み、「咀嚼チャレンジ」に参加できます。市岡製菓株式会社提供の「小豆きんつば」を噛みながら測定し、その場で自分の咀嚼データと「咀嚼スコア」を確認できるという、まさにゲーム感覚で楽しめる内容です。

2026年9月19日(土)～9月27日(日)ららぽーと門真Apero装着体験、咀嚼チャレンジ、咀嚼データ測定、咀嚼スコア体験2026年9月21日(月・敬老の日)二子玉川ライズ（東急二子玉川駅改札すぐ）Apero装着体験、咀嚼測定、咀嚼スコア体験

＜イベント来場者限定、3,000円OFFクーポンを提供！＞

両イベントでAperoを体験した方には、購入時に利用できる3,000円OFFクーポンが提供されます。通常価格29,800円(税込)からお得に購入できるこのチャンスを、ぜひお見逃しなく！

イアフレド株式会社が描く未来：「聞く」から「知る」へ、耳から広がる健康イノベーション

Aperoを開発したイアフレド株式会社は、イヤホンを「音楽を聴く」「通話する」だけのデバイスに留めず、耳から身体や日常行動に関する情報を取得するウェアラブルデバイスへと進化させることを目指しています。

「何を食べたか」だけでなく、「どう食べたか」を知ることで、自分自身の食習慣を振り返り、より健康的なライフスタイルを築く新しい文化の創出を目指す同社のビジョンに、私は非常に感銘を受けました。Aperoはその第一歩であり、今後、咀嚼センシング技術のさらなる研究・開発に加え、耳から取得できる多様な情報の活用可能性を追求していくとのこと。健康、スポーツ、食品など、幅広い分野での応用が期待されます。

あなたもこの機会に、Aperoで自分の「噛み方」を知り、新しい健康習慣への一歩を踏み出してみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。