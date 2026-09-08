チーズフェスタ実行委員会は11月11日～12日、『チーズフェスタ2026』を、「EBiS 303」(東京都渋谷区恵比寿)にて開催する。入場料は無料。

33回目の開催となる今年は「今日はチーズに溺れよう！」をテーマに、国内外のチーズの試食・即売会や「第15回チー1グランプリ」の表彰式を実施する。

料理研究家の藤井恵氏によるチーズ料理の紹介や、パン食普及協議会とのコラボ試食企画、全国370以上の工房から厳選した国産ナチュラルチーズの展示、日本初上陸となるトルコ産チーズの紹介も実施する。