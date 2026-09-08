8日のテレビ朝日では、バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』3時間SP「地下通路はどこまで続く？ 東京駅地下大冒険」(19:00～21:54)を放送する。

石原と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本の様々な名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ同番組。8日の同番組では、総延長約18キロメートルにも及ぶ日本最大級の“東京駅地下街”を、一歩も地上に出ることなく端から端までひたすら歩きまくる３時間スペシャルを放送する。

巨大地下空間の最も北の端に位置する大手町エリアから歩きはじめた2人。小泉は「子どものころ、地下街っていうとジメッとしたイメージがあったんですけど、今は快適な涼しさ。楽しい!」と、心地よい地下空間に改めて感動し、石原も「今は明るくなったよね!」とうなずきながら冒険を開始する。

地下を歩くなか、2人は12段降りて短い通路を進んだ後、また12段上がるという謎の構造を持つ通称“行ってこい階段”に遭遇。なぜこんな不自然な階段が生まれたのか、その理由を追うと、急ピッチで地下鉄網が整備された歴史と、“混雑率300％”という想像を絶する1960年代の“通勤地獄”が浮かび上がる。

この話に石原も小学生時代を振り返り、「横須賀線が混んでいて降りられなくて、窓からランドセルを下ろしてもらったことがある!」と昭和の朝のラッシュエピソードを告白。 また、歩きながら小泉が「『良純孝太郎』、各方面から好評でうれしいですね。この前、ウチの父親も“これおもしろいな”って……」と、なんと小泉純一郎元首相も番組ファンであることを明かし、良純を驚かせる場面も。

その後、2人は東京駅構内に広がるエキナカ“グランスタ東京”へ。おいしそうな限定グルメの数々に目移りするなか、石原は東京駅限定のスイーツを、孝太郎の父・純一郎氏への土産として自腹で購入。

小泉は父・純一郎氏について、酒も好んで飲む一方で大福やおはぎなど甘いものも好きだと話し、石原も「ウチの親父もそうだった。酒飲みって、けっこう甘いものも食べるんだよね」と同意し、“父親あるある”で共感し合う。

2人は、東京駅構内で酒造りを行っている駅ナカ醸造所も訪問。贅沢にどぶろくを飲み比べるなか、石原が小泉純一郎氏になりきって「最近、(恋愛関係は)どうなんだ?」と独身の小泉に直球質問。小泉は「いい加減にしろって! もう50(歳)だぞ!?」と、父・純一郎氏からお叱りを受けたエピソードを披露する。