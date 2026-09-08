ディー・アップは、爪をコーティングして補強・保護する強化剤「ディーアップ ストロングガード」の限定セットを9月2日から数量限定で発売する。

ディーアップ ストロングガード

「ディーアップ ストロングガード」にネイルファイル付き限定セット

「ディーアップ ストロングガード」は、日常生活のちょっとした衝撃による割れ・欠けや、乾燥による二枚爪、ジェルネイルの繰り返しによるダメージなどから爪を保護する強化剤。自爪のクリアコートとしてはもちろん、ベースコートやトップコートとしても使用できるため、ネイルカラーを楽しみながら自爪をケアできるという。

ディーアップ ストロングガード

今回登場するのは、「ディーアップ ストロングガード」にネイルファイルを組み合わせた限定セット。価格は1,430円。

ディーアップ ストロングガード 限定セット 1,430円

週1回を目安に、ネイルリムーバー(除光液)で落としてから塗り直すことが推奨されている。1本で補強コート、クリアコート、ベースコート、トップコートの4役を担うため、爪の補強からネイルカラーの下地、仕上げまで対応できる。

取り扱い店舗は、ウエルシア、イオン、PLAZA、スギ薬局、クリエイトSD、アインズ&トルペ、ロフト、ドラッグユタカ、マツモトキヨシ、ココカラファイン、ハンズ、ユニー、サンドラッグ、平和堂、イズミ、ITS'DEMO、新生堂薬局、サンキュードラッグ、トモズ、ミモザ、MS・Style、メイクアップソリューション、アーバンコンフォート、INCUBE、アレックスコンフォート、ウェルパーク、ローズマリー、イトーヨーカドー、ドン・キホーテ、ショップイン、ドラッグスギヤマ、Vドラッグ、カラーフィールド、大賀薬局、@cosmestore、アートマン、amano、サンエー、B&B HOUSE、BB COSME、ディライト、コクミン、episode、C.CUBE阪神梅田本店など。一部店舗を除き、店舗によって取り扱い状況が異なる。