ディー・アップは、目元が「クッキリ(9)パッチリ(8)」見えるという語呂合わせから制定した9月8日の「マスカラの日」に合わせ、人気マスカラと新作マスカラリムーバーの現品セットを抽選で980名にプレゼントするキャンペーンを実施する。

D-UP公式Xで応募、人気マスカラ&リムーバーを980名にプレゼント

キャンペーンでは、D-UP公式Xアカウント「@dupbeauty」で、人気マスカラとマスカラリムーバーの現品セットが抽選で980名に当たる。応募すると、その場で当落のお知らせが届く。

応募方法は、D-UP公式Xアカウント「@dupbeauty」をフォローしたうえで、指定の投稿を選んでリポストするというもの。応募期間は9月8日から9月14日まで。

賞品は、「ハイパーリフトマスカラ ブラック」現品1個と「プレミアムマスカラリムーバー」現品1個のセットとなる。

「ハイパーリフトマスカラ」はカールキープ力と長さを追求

「ディーアップ ハイパーリフトマスカラ」は、「カールマスカラなのに、本気のロング!」をコンセプトに、カールキープ力とまつげの長さを追求したマスカラ。なめらかで「伸び感」のある独自のロング処方を採用し、ひと塗りから一気に長さを出せるという。少ない回数でも長さが出るため、ダマを防ぎ、つるんとしたきれいなまつげに仕上げられるとしている。

※D-UPマスカラシリーズにおいて

ディーアップ ハイパーリフトマスカラ

「プレミアムマスカラリムーバー」は塗って20秒置いて流すだけ

「ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー」は、マスカラをすばやく浮かせて溶かす独自処方のリムーバー。

強力マスカラも「シャワーで流すだけ」で落とせるという。使用方法は、マスカラリムーバーを塗って20秒置いた後、流すというシンプルなステップ。疲れた夜でも目元にやさしい使い心地で、手間なくマスカラをオフできるとしている。

※マスカラの種類や使用状況により、落ち方や所要時間には個人差がある。 ※「ディーアップ ハイパーリフトマスカラ」を使用した場合。D-UP調べ。使用環境、水圧、マスカラの種類により効果には個人差がある。