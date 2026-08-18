ハンズは8月17日、オリジナル日傘の人気ランキング(2026年8月上旬時点)を発表した。

ハンズオリジナル日傘

同社ではサマーシールド生地を使用した日傘をはじめ、オリジナルの日傘を販売している。今年の新商品は「軽量」「耐風」「自動開閉」といったニーズの高い機能にそれぞれ特化。売り場では、それぞれの特長をまとめた一覧表を用意しており、シーンに合わせた傘選びに利用できる。

サマーシールド生地傘 一覧表

今夏新発売のサマーシールド日傘

第1位は「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 超軽量 折りたたみ傘」(50cm 各6,980円 / 55cm 各7,480円)だった。サマーシールドの中でも軽量な素材を使用し、薄手で畳みやすい生地になっている。カーボン骨採用で軽いので携帯にも便利。開きやすい簡単開閉タイプ。

「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 超軽量 折りたたみ傘」(50cm 各6,980円 / 55cm 各7,480円)

第2位は「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 風に強い折りたたみ傘」(55cm 各7,480円 / 60cm 各7,980円)。風の影響で傘生地がひっくりかえっても壊れづらい、特殊な骨を使用した耐風タイプ。傘生地が回ることによって風を受け流す特殊な骨構造が特長だ。傘袋はストラップ付で、カバンなど持ち物にかけられる。

「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 風に強い折りたたみ傘」(55cm 各7,480円 / 60cm 各7,980円)

第3位は「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 軽量自動開閉 折りたたみ傘 55cm」(各7,980円)だった。傘生地がひっくり返っても壊れづらい丈夫な設計で、大きめの安心感がある55㎝サイズ。収納袋は入れやすいファスナー対応。ワンタッチで開けられる自動開閉なので、荷物の多い日でも便利。

「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 軽量自動開閉 折りたたみ傘 55cm」(各7,980円)

第4位は「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 大判ジャンプ式長傘 70cm」(各7,980円)。ボタンひとつでかんたんに開けるワンタッチ開閉式を採用。親骨約70cmの大判サイズで、雨や強い日差しからしっかり全身をカバーする。スライド式耐風骨使用で風を受けても折れにくい丈夫な設計となっている。

「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 大判ジャンプ式長傘 70cm」(各7,980円)

その他のオリジナル日傘

「hands＋ 雨、風、日差し。全ての天候に対応できる傘」(55㎝ 各6,480円 / 60㎝ 各6,780円)は、サマーシールド生地を使用した折りたたみ傘。耐水圧20,000mm以上、遮光率100%、紫外線遮蔽率100%で、雨、風、日差しに対応する。風にあおられても壊れにくい耐風構造を採用している。

「hands＋ 超軽量一級遮光折りたたみ傘 60㎝」(各4,980円)は、遮光率が99.99%以上で、紫外線遮蔽率(UVカット)も99%以上の晴雨兼用折りたたみ傘。約179gと軽量なので、カバンに常備しておくのに最適。ワンアクションで開閉できる簡単開閉骨を使用。軽量ながら6本骨であり、風の影響で傘生地がひっくり返っても壊れにくい耐風仕様となっている。

「hands＋ 超軽量一級遮光折りたたみ傘 60㎝」(各4,980円)

遮熱・遮光・UVカット機能で、紫外線や日光をしっかりと遮る「hands+ 風が抜ける傘」(各4,480円)。傘の構造には、大型のパラソルなどに使われることが多い「風が抜ける構造」を採用。風が抜けるので、日傘として使用する際に傘の内側に熱がこもりにくくなっている。柔軟な骨を採用することにより、一定の衝撃を逃す耐風性を備えた。

「hands＋ たたまずに持ち運べる傘 60cm」(各5,980円)は、折りたたみはもちろん、長傘のままでも持ち運べる傘。軽量化に優れたマジカルテックプロテクションの生地とカーボン骨を使用し、色によっては約220gと軽量。傘袋に入れてスリムに収納できるので、毎日持ち歩くのにぴったり。