ディー・アップは、ジェルネイルブランド「GELiSM(ジェリズム)」の“とろマグ”シリーズから、秋の新色4色を9月18日に発売する。
マグネットを近づけると、超微粒子パールが浮かび上がり、まるで光を宿したような輝きを楽しめるという。深みのある秋らしいベースカラーに、ブルー・シルバー・ゴールドなど、それぞれ異なる色のパールが重なり合い、カラーごとに異なる表情を演出する。ちゅるんとした仕上がりと強い輝きが特徴で、シンプルなワンカラーでも存在感を放つ大人の秋色マグネットカラーとなっている。
「blue cave」など秋らしい4色を展開
「ジェリズム ジェルポリッシュ」は、9月18日よりPLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ&トルぺ、ショップイン、アットコスメストア、ディーアップ公式オンラインショップで発売する。容量は8mLで、価格は各1,760円。
「MS59 blue cave」は、洞窟に満ちる光がゆらめくような神秘のブルーブラック。
「MS60 apple candy」は、一粒の宝石のように艶めくキャンディーレッド。
「MS61 mauve silk」は、なめらかな光を閉じ込めた気品漂うシルキーベージュ。
「MS62 maple roast」は、ビターな甘さをまとった大人のレッドブラウン。
オフと保湿を1本で叶える2WAYネイルオイルも発売
秋の新色と同時に、「ジェリズム スムーズピールオフネイルオイル」も発売する。容量は7mLで、価格は1,320円。クリーンソープの香りを採用している。
ピールオフタイプのジェルネイルを簡単にオフできるほか、爪や甘皮の保湿ケアにも使える2WAYタイプのネイルオイルとなっている。オフする際は、ジェルを甘皮側から浮かせ、ブラシの先端をジェルと爪のすき間に差し込み、オイルをなじませることでスムーズに剥がせるという。
保湿ケアでは、乾燥しがちな爪や甘皮に直接塗布してうるおいを与える。コンパクトサイズでポーチにも収まりやすく、外出先でも気づいたときにケアできる。