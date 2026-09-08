ディー・アップは、ジェルネイルブランド「GELiSM(ジェリズム)」の“とろマグ”シリーズから、秋の新色4色を9月18日に発売する。

マグネットを近づけると、超微粒子パールが浮かび上がり、まるで光を宿したような輝きを楽しめるという。深みのある秋らしいベースカラーに、ブルー・シルバー・ゴールドなど、それぞれ異なる色のパールが重なり合い、カラーごとに異なる表情を演出する。ちゅるんとした仕上がりと強い輝きが特徴で、シンプルなワンカラーでも存在感を放つ大人の秋色マグネットカラーとなっている。

「blue cave」など秋らしい4色を展開

「ジェリズム ジェルポリッシュ」は、9月18日よりPLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ&トルぺ、ショップイン、アットコスメストア、ディーアップ公式オンラインショップで発売する。容量は8mLで、価格は各1,760円。

GELiSM 2026 AUTUMN COLLECTION

「MS59 blue cave」は、洞窟に満ちる光がゆらめくような神秘のブルーブラック。

MS59 blue cave

「MS60 apple candy」は、一粒の宝石のように艶めくキャンディーレッド。

MS60 apple candy

「MS61 mauve silk」は、なめらかな光を閉じ込めた気品漂うシルキーベージュ。

MS61 mauve silk

「MS62 maple roast」は、ビターな甘さをまとった大人のレッドブラウン。

MS62 maple roast

オフと保湿を1本で叶える2WAYネイルオイルも発売

秋の新色と同時に、「ジェリズム スムーズピールオフネイルオイル」も発売する。容量は7mLで、価格は1,320円。クリーンソープの香りを採用している。

ピールオフタイプのジェルネイルを簡単にオフできるほか、爪や甘皮の保湿ケアにも使える2WAYタイプのネイルオイルとなっている。オフする際は、ジェルを甘皮側から浮かせ、ブラシの先端をジェルと爪のすき間に差し込み、オイルをなじませることでスムーズに剥がせるという。

保湿ケアでは、乾燥しがちな爪や甘皮に直接塗布してうるおいを与える。コンパクトサイズでポーチにも収まりやすく、外出先でも気づいたときにケアできる。