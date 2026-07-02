第一三共ヘルスケアが展開する敏感肌向けスキンケアブランド「ミノン」が、頭皮用の保湿剤『ミノン頭皮保湿ローション』を9月17日より発売します。8月6日にはフェイスケアシリーズの「ミノン アミノモイスト」より、新たに『ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル』が登場。やさしさと使用感の良さを兼ね備えた2アイテムの魅力を一足先にレポートします。

9月17日より発売の『ミノン頭皮保湿ローション』と8月6日に発売する『ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル』

乾燥しがちな頭皮を心地よくうるおす『ミノン頭皮保湿ローション』

1973年に、化粧品アレルギーによる肌トラブルをなくしたいという思いから、一つの固形石けんを原点に誕生したミノン。顔や身体の敏感肌意識がある人の中には、頭皮の乾燥やかゆみ悩みを抱えている人も多いことから、これまでもうるおいを残しながら洗い上げるヘアケアアイテムを展開してきました。

同社がおこなった調査によると、成人の3人に1人は頭皮のかゆみや乾燥、匂い、皮脂、ベタつきなどの頭皮に悩みを抱えていることが判明。頭皮は身体の中で一番皮脂腺が多く、また汗腺も多い部位の一つ。さらに、髪で覆われているため、蒸れやすい特徴があるのだそう。そのため、日々のヘアケアが頭皮に合っていなかったり、乾燥や紫外線などの外部刺激が重なると、バリア機能が乱れて乾燥や過剰な皮脂分泌が起こり、かゆみやフケ、匂いなどの悩みに繋がることがあるといいます。

こうした頭皮の特性に着目し、頭皮をうるおして水分量と油分量のバランスを保つことで、頭皮のバリア機能を守りながら健やかな頭皮環境を目指すアウトバスアイテムとして、5年の歳月をかけて誕生したのが『ミノン頭皮保湿ローション』です。

『ミノン頭皮保湿ローション』は、繰り返しがちな乾燥によるフケやかゆみを抑え、健やかな頭皮へと導くブランド初のアウトバスアイテムです。アミノ酸系エモリエント成分(ココイルアルギニンエチルPCA)と頭皮・毛髪保湿成分(グリセリン)を配合したローションが、頭皮にうるおいを与えて頭皮のバリア機能をサポートします。

ローションは、使用感や肌なじみのよさ、塗り広げやすさにこだわり、保湿感がありながら髪も頭皮もベタつかないさらっとした質感。皮脂でベタつきが気になる頭皮にもなじみがよく、すっと広がるよう設計されているのだそう。

容器には直接塗れるノズルを採用。丸みのある先端で頭皮への刺激を抑え、フケやかゆみが起きやすい乾燥が気になる箇所にピンポイントで塗布することができます。

さらに、敏感な頭皮を考え、アレルギーの原因物質を極力カット、低刺激性、弱酸性、無香料・無着色、アルコールフリー、メントールフリーなどミノンならではのやさしい処方にもこだわっています。

使用方法は、ノズルの先を頭皮に軽くあてて適量を塗布し、指の腹でなじませます。使用タイミングは、乾燥が気になった時はいつでも可能。洗髪後など髪が濡れている場合は、タオルで拭いてからの使用が推奨されています。

筆者も実際に使用してみたところ、ノズルタイプなので狙ったところに簡単に塗布できました。頭皮ケア用の保湿剤というととろみがあって使用後に髪や頭皮がベタつくイメージがあったのですが、『ミノン頭皮保湿ローション』は軽い質感でなじみがよく、使用した後はさらっとしているのにうるおいが感じられ、心地よく使用することができました。

しっかりメイクや毛穴汚れを落としながらもうるおいを与える『ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル』

『ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル』(1,870円 ※編集部調べ)

昨年、ミノン アミノモイストの敏感肌・乾燥肌ラインがリニューアルしたことを機に立ち上がった“敏感肌・洗顔ケアライン”は、やさしい肌あたりや保湿力の高さ支持されています。

今回、ユーザーからクレンジングオイルを発売して欲しいという声が多数あったことが、開発のきっかけになったのだそう。ただ、同時にクレンジングオイルのイメージは、メイクや毛穴汚れはしっかり落ちるけれど、摩擦や乾燥、つっぱり感が気になるといった声も多く寄せられたといいます。

そこで、洗浄時の肌負担に配慮しながら、オイルならではのメイク落ちの良さを両立するクレンジングを目指して誕生したのが『ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル』です。

『ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル』は、肌に負担なく、メイクはしっかりと落とすクレンジングオイルです。クッション性が高く厚みのある“とろうる”質感のオイルが、敏感な肌を擦らず、やさしくなめらかに肌に広がります。

オイルにはアミノ酸系保湿オイル(ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）：保湿)やシリーズ共通の美容成分が配合され、洗うたびにうるおってやわらかな肌へ導きます。

しっかりメイクはもちろん、毛穴汚れや角栓まで落とすという『ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル』。筆者が絶対に崩さないメイクで使用するマスカラとアイライナーが落ちるか検証してみたところ、普段部分用の専用リムーバーがないと落ちにくいマスカラまでするっと落とせました。

厚みがありながらもやわらかな質感のオイルは、洗い流す際もヌルつきやベタつきを残さずすっきりと落とせ、洗い流した後の肌はさっぱりしつつも水分感のあるもっちりとしていて、やわらかさまで感じられましたよ。

本クレンジングオイルも無香料・無着色、アルコール（エチルアルコール）無添加、パラベンフリーなどこだわりのやさしい設計となっているので、しっかりとメイクを手軽に落としたい人や、毛穴汚れや角栓まで落としたい人、洗い流した後につっぱらないクレンジングオイルを探している人におすすめです。

これらの2品が発売されるのは、長く続くであろう夏。紫外線によるダメージや季節の変わり目の肌が揺らぐ時期に、心地よく寄り添う頭皮ケアと落とすケアと取り入れてみてはいかがでしょうか？