甲子園まであと1勝だった“191センチ大型右腕”がプロ志望届提出！　強豪・…











「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。7日、プロ志望届の提出者が公示され、桐光学園の林晃成投手が志望届を提出した。



林は最速151キロのストレートを武器とするプロ注目の大型右腕。191センチの長身から投げ下ろす力強い直球に加え、スライダー、カーブなど多彩な変化球を操る。



春の神奈川大会では、日大藤沢との準々決勝に先発し、6回1/3をわずか1安打、無失点に抑える好投を披露。チームを4強入りに導き、視察に訪れたNPB球団のスカウトを前に存在感を示した。



今夏の神奈川大会でも存在感を発揮。相模原中等との初戦では3回1安打無失点、6奪三振。さらに大会中には8回2死まで無安打投球を続け、最終的に1安打完封を記録するなど、プロ注目右腕として実力を発揮した。



チームはその後も勝ち進み、決勝で強豪・横浜と対戦。林は先発マウンドに上がったものの、4回途中5失点で降板し、チームも1-11で敗戦。2012年以来14年ぶりとなる夏の甲子園出場まであと1勝に迫ったが、最後の一歩で涙をのんだ。



191センチの恵まれた体格と最速151キロの直球を備え、さらなる成長も期待される大型右腕が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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