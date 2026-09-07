「完璧な9回だった」千賀滉大、今季6セーブ目で勝利貢献！　精彩欠いた先…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、6日（日本時間7日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に登板し、完璧な9回を1奪三振でまとめてシーズン6セーブ目を記録した。8月にクローザーへ転向して以降、安定感抜群の投球を見せていると、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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千賀は今季開幕からローテーションの一角を担い、本来はエースとして先発陣を牽引する存在になるはずだった。



しかし、実際には深刻な制球難に苦しみ、先発として臨んだ7試合では防御率10.08、27回1/3を投げて34奪三振22四球を記録するなど大きく崩れていた。



6月にはシカゴ・カブス戦で3回2/3を7失点と乱れて6-9で敗れ、ブルペン転向を余儀なくされた経緯がある。



そのような状況の中、この日は打者3人を完全に打ち取る内容で、シーズン6セーブ目をマークした。











同メディアは「千賀はメッツにおいて、8月にクローザーを務め始めて以降、セーブ機会6回を成功させている」と伝え、安定した働きぶりを評価している。



あれから3カ月足らずで、千賀はクローザーとして生まれ変わった。



肩を痛めて離脱中のデヴィン・ウィリアムズ投手に代わって守護神を任されて以降、ほとんど失敗することなく試合を締めくくっている。



先発としての苦戦から一転、救援投手として確固たる地位を築きつつある千賀。



シーズン終盤に入り、ブルペンの安定した働きは残り試合を戦う上で欠かせない材料となっている。



このまま守護神としての安定感を維持できれば、来季以降の起用法にも大きな影響を与えそうだ。



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