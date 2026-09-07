









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。7日、プロ志望届の提出者が公示され、高川学園の木下瑛二投手が志望届を提出した。



木下は最速147キロのストレートを武器とするプロ注目の右腕。力強い直球に加え、鋭いスライダーなど多彩な変化球を操り、強気に打者へ向かっていく投球が持ち味だ。



2年夏に甲子園デビューを果たすと、昨秋は中国大会で準優勝に貢献。今春のセンバツでは英明との初戦に先発し、8回を投げて5安打、8奪三振。146キロを計測した一方、7四死球を与えるなど制球に苦しみ、チームも初戦で敗退した。



自己最速タイとなる146キロを計測した一方、7四死球を与えるなど制球に苦しみ、チームも初戦で敗退した。



それでも今夏は再び甲子園に出場。高岡商との初戦では自己最速タイとなる147キロを計測すると、9回を5安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げ、春からの成長を聖地で示した。



続く天理との3回戦でも先発し、5回まで無失点に抑える好投を披露。しかし、3点リードの6回に3連打を浴びるなどして無死満塁のピンチを残して一度降板。



その後は左翼の守備に就き、9回に再びマウンドへ。チームは3-6で敗れて初の8強入りを逃したものの、最後までエースとして戦い抜いた。



3季連続で聖地のマウンドを経験し、最後の夏には自己最速を147キロまで更新した右腕が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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