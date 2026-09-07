「大きな光明となった」菊池雄星、今季初勝利で上り調子！　打線不振も投…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、5日（日本時間6日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に登板し、6回を5安打3四球ながら無失点に抑え、6奪三振を記録して今季初勝利を挙げた。エンゼルスはこの試合を6-1で制したと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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菊池は左肩の炎症による離脱もあり、この日の勝利までの9試合の登板ではいずれも白星がつかず、防御率は5.65まで悪化していた。



その状況で迎えた復帰後3試合目の登板で好投を披露し、同紙は「エンゼルスはパイレーツとのシリーズで惜しくも負け越したが、いくつか明るい兆しも見られた。



打線はシリーズ勝利に必要なだけの活躍ができなかったものの、ロサンゼルスの投手陣は近年稀に見る好投を見せた。



先発ローテーションからリリーフ陣まで、エンゼルスの投手陣は常にチームを勝利圏内に留め、悔しい結果にもかかわらず、大きな光明となった」と伝えている。



もっとも、この白星はエンゼルス投手陣にとって数少ない救いだった。











シリーズ初戦ではライアン・ジョンソン投手が6回1失点、4安打6奪三振2四球と好投しながら援護がなく敗れている。



最終第3戦でも、ウォルバート・ウレーニャ投手が完投したにもかかわらず1失点に沈み、敗戦投手となっている。



エンゼルス投手陣は3試合合計でわずか3失点という好投を続けながら、打線が援護できたのは菊池が登板した第2戦のみで、シリーズは1勝2敗に終わっていた。



投手陣総出の踏ん張りも報われずシリーズを落とす結果となったが、同紙は「圧倒的な投手陣がロサンゼルスに多くの希望を与えている」とし、



菊池自身の力投は今後のローテーション争いにおいて明るい材料となると主張している。



長期離脱を経て復帰から3試合、ようやく掴んだ今季初白星が、シーズン終盤に向けた巻き返しの起点となるか注目される。



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