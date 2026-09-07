







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は6日（日本時間7日）、ワシントン・ナショナルズ戦でもスタメンを外れ、これで4試合連続の欠場となった。球団は追加の休養で回復を待つか、負傷者リスト（IL）に入れてより長く休ませるかを検討している。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が言及した。



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現時点でドジャースはIL入りを発表しておらず、具体的な復帰日も設定していない。デーブ・ロバーツ監督は、5日から7日程度の欠場について「十分にあり得る」と説明している。



球団が重視しているのは、身体の状態がスイングに影響したまま無理に出場させないことだ。ロバーツ監督も、本来の動きができない大谷をラインナップに置くことがチームにとってプラスになるとは考えていない。



また、大谷は投球練習やプライオメトリックトレーニングも停止しており、投手としての復帰時期もさらに後ろ倒しとなっている。正式な今季中の投手復帰断念は発表されていないものの、打者と投手の両面で今後の見通しは定まっていない。



4試合連続の欠場となった大谷について、ロイヤーズ氏は「日曜日の欠場で4試合連続のスタメン落ちとなった。ロバーツ監督は、復帰へのゴーサインを出す前に、引き続き大谷本人やトレーニングスタッフと話し合う予定だ」と言及した。



ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指し、ナ・リーグ西地区で首位を保っている。大谷が不安を抱えた状態で出場を探るのではなく、ポストシーズンで万全な状態で臨めるよう、一度IL入りして完全な休養を取ることも一つの選択肢だろう。











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