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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が、右肘の違和感によって10日間の負傷者リスト（IL）入りとなった。復帰直後の再離脱となり、今季中に捕手として戻る可能性は事実上さらに低くなった。米メディア『MLB・トレード・ルーモア』のマーク・ポリシュク記者が言及した。



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ラッシングは右肘内側側副靱帯の部分断裂によって8月のほぼ全期間を離脱し、9月に入って復帰したばかりだった。その後は4試合で代打として出場していた。



しかし、土曜日の試合では当初指名打者（DH）として先発予定だったものの、直前にスタメンから外れた。デーブ・ロバーツ監督によると、試合前の送球練習中に右肘の状態が再び悪化したという。



今回の再離脱は右肘の違和感と発表されており、以前から抱えていた問題に関連しているとみられている。今季中に捕手として復帰できるとの期待はもともと高くなかったが、今回のIL入りによってその可能性はさらに遠のいた。



捕手事情が厳しい中でのラッシングの再離脱についてポリシュク氏は「仮に10月までに打撃面での復帰が間に合ったとしても、彼がポストシーズンのメンバー入りできるかどうかは不透明だ。今回のIL入りは、彼がプレーオフに備えるための措置である可能性もある。その場合、彼は捕手としてではなく、打者としての準備に専念することになるだろう」と言及した。



ラッシングはウィル・スミス捕手が離脱中、ドジャースのスタメン捕手として重要な役割を果たしてきた。また、ドジャース打線が不振に陥っているため、早期復帰を果たしてポストシーズンの起爆剤となり、ワールドシリーズ3連覇に貢献することが期待される。











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