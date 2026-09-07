







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、カイル・ハート投手のマイナー降格に伴い、ボビー・ミラー投手がメジャーに昇格した。同投手はこれが今季初の昇格となるが、米メディア『ドジャースネイション』はブルペンを救う活躍に期待を寄せている。



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現在27歳のミラーは、メジャーデビューした2023年にいきなり11勝を挙げる活躍を見せた。しかし、翌2024年は2勝、2025年は未勝利に終了。今季については故障の影響もあり、メジャーではここまで出番がなかった。



同メディアは「ミラーは3Aで7試合（うち1試合に先発）に登板し、14イニングを投げ、防御率3.86、4四球、17奪三振を記録している。メジャーで登板すれば、彼にとっては2025年5月以来となる。それ以降は3Aにとどまり、故障にも悩まされてきた」と言及。



続けて、「昨季は2試合で防御率12.60と振るわず、その後はメジャーから遠ざかっていた。マイナーで調子を上げてきたことに加え、今も非常に高いレベルの球威を見せることができ、制球力も2024年、2025年と比べて今季は改善しているように見えることから、ここから巻き返す可能性は十分にある」と記している。











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