







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、複数選手を対象としたロースター入れ替えを行った。これについて、一部からはジェームズ・ティブス3世外野手の昇格がなかったことが疑問視されているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』はその背景に言及している。



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外野プロスペクトの一人であるティブス3世は今季、3Aで3割30本100打点に迫る好成績をマーク。そのため、現在苦戦中の打線の起爆剤として昇格を望む声も少なくなかったが、チームは怪我人の復帰を除くと、野手はアレックス・フリーランド内野手のみを昇格させた。



同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、ドジャースはティブス3世の昇格も検討していたという。だが、ダルトン・ラッシング捕手が予想外に復帰したことが判断に大きく影響した」としつつ、「ある関係者によると、もしラッシングがまだ復帰できる状態になっていなければ、ティブス3世が有力候補になっていた可能性がある。しかし、チームは既に40人ロースターに入っていたフリーランドを選んだ。ロースター運用の柔軟性を高め、打線全体の得点力向上にもつながることを期待している」という同記者の見解を紹介。



また、この後の昇格についても「可能性がまったくないわけではないが、9月1日を過ぎたことでポストシーズンの出場資格を得られないため、現時点ではその可能性は低いようだ」と記している。











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