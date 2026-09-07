







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により長らく戦列を離れている選手がいる。リリーフ右腕のベン・カスペリアス投手もその一人だが、調整中に発生したアクシデントによって今季中の復帰が危ぶまれている。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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カスぺリアスは5登板、0勝1敗、防御率9.64と精彩を欠いていた中、右肩の炎症を理由に、4月上旬に15日間の負傷者リスト（IL）入り。その後、5月中旬には期間が60日間に移行している。



そのカスぺリアスについて、同メディアは「復帰に向けた過程で再び後退を余儀なくされ、今季の残りを欠場する可能性が出てきた。デーブ・ロバーツ監督は記者団に対し、カスぺリアスが『腕の疲労』と説明する症状のため、投球を中止していることを明かした。現時点で投球を再開する時期の見通しは立っていない」と言及。



続けて、「これは彼にとって、復帰に向けて大きく後退する厳しい事態だ。彼は先月リハビリ登板を開始したが、8月19日に1回1/3を投げて1失点して以降は登板していない。残念ながら今季はこのまま終了となる可能性が高く、来季に向けて回復に取り組むことになりそうだ」と記している。











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